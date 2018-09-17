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رقم الخبر: 232701 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 14:58 الاقسام: محليات  
صالحي يطالب اوروبا بخطوات عملية وحازمة بشأن الاتفاق النووي

صالحي يطالب اوروبا بخطوات عملية وحازمة بشأن الاتفاق النووي

اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي على ضرورة اتخاذ اوروبا خطوات عملية وحازمة بشأن تنفيذ الاتفاق النووي.

وقال صالحي، في كلمته امام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الاثنين، ان مواقف الاتحاد الاوروبي حيال الاتفاق النووي متعاطفة الا انه ينبغي ان يتخذ خطوات عملية وحازمة حيال الاتفاق.

واكد على ضرورة تنفيذ الاتحاد الاوروبي لالتزاماته وان الاتحاد يسلك طريقا اصلاحيا تدريجيا وهذه الالية غير مناسبة.

وندد بانسحاب اميركا من الاتفاق النووي وعدّه انتهاكا لقرار مجلس الامن الدولي 2231.

ووصف القرار الاميركي القائم على الانسحاب من الاتفاق النووي باللامسؤول.

واکد ان ايران التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي وقد أيدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الالتزام.

ووصف الاتفاق النووي بانه يدعم معاهدة حظر الانتشار النووي وحمايتها.

ونوه الى ان تقدما قد تحقق مع الصين حول اعادة تصميم مفاعل اراك النووي للماء الثقيل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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