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|رقم الخبر: 232700
|تاريخ النشر: أيلول 17, 2018
|الوقت: 15:31
|الاقسام: ثقافة وفن
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إثنا عشر فيلماً إيرانياً في مهرجان شيملا بالهند
يستضيف مهرجان «شيملا» السينمائي الدولي في الهند اثني عشر فيلما إيرانيا قصيرا حيث تتنافس فيه أفلام سينمائية ووثائقية وأفلام قصيرة والأنيميشن وفيديو كليب للحصول على جائزة المهرجان.
وتقام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان «شيملا» من الثاني عشر حتى الرابع عشر من أكتوبر / تشرين الأول القادم وتتوقع مشاركة أفلام أخرى من السينما الإيرانية ومن المقرر ان يعلن المهرجان القائمة الثانية من أعماله المختارة قريبا.
والمجموعة الأولى من الأفلام التي تمثل إيران في هذه التظاهرة الفنية هي: «جذام» (جذام) من إخراج علي محمد اقبالدار، و«المشرق» (فروزان) من إخراج میرعباس خسروی نجاد، و«الموازنة» (بالانس) من إخراج برزان رستمي، و«تهب في الرياح» (در باد ميوزد) من إخراج هجیر اسعدي، و« كيمياء» (شیمي) من إخراج اشكان احمدنجاد مستي، و«البيرق» (برجم) من إخراج هادي اسفندیاري، و«ينزل المطر بطيئاً» (باران آهسته ميبارد) من إخراج سعید نجاتي، و«العمي» (كوري) من إخراج نوید نیكخواه آزاد، و«هدية ليوم حزين» (هدیهاي براي یك روز غمانكیر) من إخراج بهزاد خداویسي، و« محراب السكينة» (محراب آرامش) من إخراج زیبا ارجنغ، و«الضباب» (مه) من إخراج علي شورورزي وحسین محروقي، و« أنظر إلي لحظة» (لحظهای نکاهم كن) من إخراج محمد غریبي ورضا شیخلاني .
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