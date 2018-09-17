أن المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی بانكوك أصدرت العدد الجديد من مجلة «رسالة الإسلام» حول محور «الحج» في 68 صفحة.

وتضم المجلة مقالات ونصوص بثلاث لغات وهي الفارسیة والتایلندیة والإنجلیزیة.

وفي مقدمة المجلة مقال للمستشار الثقافي الإیراني لدی بانكوك «محمد رضا زینالي».

وتضمن العدد الجديد من مجلة رسالة الإسلام مواضیع منوعة منها فلسفة الحج ووحدة المسلمین في العالم، وأهمیة الحج في القرآن، والأهداف السیاسیة في الحج من منظور الإمام الخمیني(رض)، ودور الحج في وحدة الأمة الإسلامیة.