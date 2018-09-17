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رقم الخبر: 232699 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
إصدار مجلة «رسالة الإسلام» بثلاث لغات
المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی تایلندا

إصدار مجلة «رسالة الإسلام» بثلاث لغات

أصدرت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی تایلندا العدد الجديد من مجلة «رسالة الإسلام» بثلاث لغات.

أن المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی بانكوك أصدرت العدد الجديد من مجلة «رسالة الإسلام» حول محور «الحج» في 68 صفحة.

وتضم المجلة مقالات ونصوص بثلاث لغات وهي الفارسیة والتایلندیة والإنجلیزیة.

وفي مقدمة المجلة مقال للمستشار الثقافي الإیراني لدی بانكوك «محمد رضا زینالي».

وتضمن العدد الجديد من مجلة رسالة الإسلام مواضیع منوعة منها فلسفة الحج ووحدة المسلمین في العالم، وأهمیة الحج في القرآن، والأهداف السیاسیة في الحج من منظور الإمام الخمیني(رض)، ودور الحج في وحدة الأمة الإسلامیة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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