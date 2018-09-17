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رقم الخبر: 232695 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 14:41 الاقسام: محليات  
مسئول في محافظة خراسان: لا توجد اي مشكلة في تصدير السلع الى افغانستان

مسئول في محافظة خراسان: لا توجد اي مشكلة في تصدير السلع الى افغانستان

بعد اغلاق دائرة الجمارك في ولاية 'فراه' الافغانية اعلن رئيس دائرة التجارة الخارجية في موسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق): ان رجال الاعمال يمكنهم استخدام معبر دوغارون الحدودي لتصدير السلع الى هذه الدولة الجارة مؤكدا إنه لا توجد اي مشكلة في هذا المجال.

واضاف 'محمد علي امير فخريان' اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا: ان الحكومة الافغانية اصدرت بيانيا اعلنت فيه منع استيراد اربع سلع ايرانية تشمل المشتقات النفطية والبلاط والسراميك والاسمنت والحديد بشكل مؤقت عازية سبب هذه المبادرة إلى الكشف عن ظاهرة الفساد في دائرة الجمارك في ولاية فراه .

واكد ان المستشار التجاري الايراني في افغانستان إلى جانب منظمة تنمية التجارة الايرانية يتابعان هذا الموضوع .

واوضح: ان الحكومة الافغانية لم تفرض قيودا على استيراد السلع من باقي المعابر الحدودية بما فيها دوغارون لذلك ان رجال الاعمال قادرن على استخدام هذه المعابر لتصدير السلع الى افغانستان.

واكد ان افغانستان هي الوجهة الاولى لتصدير السلع من خراسان الرضوية.

وتقع دائرة جمارك دوغارون على بعد 18 كيلومترا من الحدود الايرانية والافغانية .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
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