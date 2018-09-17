ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات يعتبر مؤشرا خطيرا للغاية بالنسبة للعلماء، إذ إنه يشي بأن إعصارا مدمرا في طور التكوّن، فكيف تحدث هذه الظاهرة، التي تدمر المدن وتشرّد الملايين؟

وتتصدر وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، أخبار إعصارين، وهما "فلورنس" الذي يضرب ولايتي نورث وساوث كارولاينا الأميركيتين، حيث قتل 8 أشخاص وقطعت الكهرباء عن أكثر من 700 ألف منزل.

وفي شرقي آسيا قتل الإعصار الثاني "مانكوت" أكثر من 50 شخصا في الفلبين وأثار فوضى في هونغ كونغ، ويتجه إلى جنوبي الصين.

وسرد موقع "بيزنس إنسايدر" خمس مراحل أساسية تؤدي إلى تشكل الإعصار الذي يتشكل حصرا فوق المحيطات لا البحار، والخطوات هي على النحو التالي:

- يتبخر الماء الدافئ وترتفع الرطوبة، الأمر الذي يخلق عاصفة رعدية. ويقول العلماء إن ارتفاع مياه المحيطات إلى 27 درجة مئوية كاف لتهيئة الأجواء للإعصار.

- تتشكل رياح على صورة دوامة، ويترافق ذلك مع تشكل نظام ضغط منخفض على سطح المحيط.

- تتشكل غيوم في طبقة جوية أعلى فوق المحيط.

- تبدأ العاصفة في الدوران عكس عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة بناء على موقعها في الكرة الأرضية، وعندما تدور الرياح بسرعة 119 كيلومترا في الساعة يولد الإعصار من الفئة الأولى، لكن الأعاصير الأقوى هي التي تصل إلى الدرجة الثالثة.

- وعندما تمر العاصفة فوق الأرض، تقل نسبة الرطوبة والحرارة فيها، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع العاصفة تدريجيا.