فاز سكوت ديكسون بلقب بطولة سلسلة سباقات أندي كار للسيارات، عندما أنهى في المركز الثاني بالسباق الختامي للموسم، في سونوما بشمال كاليفورنيا.

وخاض النيوزيلندي ديكسون السباق وهو يعلم ان إنهائه ضمن أول مركزين سيضمن له اللقب متفوقا على ألكسندر روسي أقرب منافسيه، الذي تعرض لمشكلة عقب خطأ ارتكبه في اللفة الأولى ولم يكن بوسعه ممارسة أي ضغط فعلي على ديكسون.

وأنهى سائق فريق شيب جاناسي السباق في المركز الثاني بشكل مريح خلف الأمريكي رايان هانتر-ريي، بينما جاء روسي في المركز السابع.

وفاز ديكسون بثلاثة من بين 17 سباقا هذا العام، وأنهى ضمن الخمسة الاوائل 13 مرة.

وسبق لديكسون الفوز ببطولة أندي كاري أعوام 2003 و2008 و2013 و2015.