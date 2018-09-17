وست هام يفتتح رصيده بالفوز على إيفرتون حصد وست هام يونايتد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في البريميرليج، بعدما حقق فوزا كبيرا خارج قواعده على إيفرتون بنتيجة (1-3)، ضمن اللقاء الذي أقيم مساء الأحد، في الجولة الخامسة.