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|رقم الخبر: 232687
|تاريخ النشر: أيلول 17, 2018
|الوقت: 14:33
|الاقسام: رياضة
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وست هام يفتتح رصيده بالفوز على إيفرتون
حصد وست هام يونايتد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في البريميرليج، بعدما حقق فوزا كبيرا خارج قواعده على إيفرتون بنتيجة (1-3)، ضمن اللقاء الذي أقيم مساء الأحد، في الجولة الخامسة.
وبهذا يضع "الهامرز" حدا لسلسة الهزائم التي تلقاها خلال الجولات الأربع الماضية ويضيف أول 3 نقاط لرصيده، ليصبح في المركز السادس عشر.
على الجانب الآخر، فشل "التوفيز" في تحقيق أي انتصار للجولة الثالثة على التوالي، تعادلين وخسارة هي الأولى له هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 6 نقاط يحتل بها المركز الـ11 مؤقتا لحين انتهاء جميع مباريات الجولة.
وولفرهامبتون 1 – بيرنلي صفر
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