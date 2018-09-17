فاز يوفنتوس على ضيفه ساسولو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإيطالي.

سجل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 50 و65، ليفتتح أول أهدافه في الكالتشيو، بينما سجل كوما باباكار هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 91.

ووصل يوفنتوس بهذا الانتصار إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب، محققًا العلامة الكاملة من 4 مباريات، بينما توقف رصيد ساسولو عند 7 نقاط.

روما 2 – كييفوفيرونا 2

اودينزي 1 – تورينو 1

جنوى 1 – بولونيا صفر

امبولي صفر – لاتسيو 1

كالياري 1 – ميلان 1