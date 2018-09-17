بما أنّهم لا يفصحون عن تاريخهم العدواني إلا بعد حين فعلينا اليوم أن نقرأ ما بدأوا بنشره عن جرائمهم في العراق وأن نقيس عليه ونستنتج ما هي أهداف خططهم "الجديدة" في سوريا وما هو السيناريو البديل الذي يعدّونه بعد أن شاهدوا قرب نهاية أدواتهم الإرهابية وأصابهم الذعر وعبّروا عنه في حالة من الهيستيريا كان يجب أن تكون محطّ سخط وسخرية شعوب العالم أجمع.

منذ أسابيع والعالم الغربيّ وعملاؤه الخليجيون منشغلون بما يدّعون أن تكون عليه "النوايا السوريّة" بالنسبة لمحافظة إدلب التي تكدّس فيها الإرهابيون والجيش التركي المحتل، وأصدروا التصريحات والكلمات والتحريضات التي تبرهن بما لا يقبل الشك أنّ الإرهابيين في إدلب هم ضمن آخر أدواتهم في حربهم الضروس لكسر إرادة الشعب السوريّ على مدى ثماني سنوات ونيّف.

إنّ المتابع للهيستيريا السياسيّة والإعلاميّة التي أطلقها الغرب وعملاؤه عن عزم الحكومة السورية على تحرير إدلب تري أنّ هؤلاء المجرمين من الخونة والمرتزقة الأجانب الذين كانوا منتشرين في أصقاع مختلفة من سوريا هم أدوات أعداء سوريا الحقيقية، وأنّ الراعي الحقيقي لكلّ هؤلاء وقائدهم الأكيد ووكيل الغرب وعملائه الخليجيين هو إردوغان الذي استقدم جيشاً وعتاداً لحماية من تبقى من أدوات الغزو الإرهابي الذي شنّه على هذا البلد الآمن المستقرّ.

والمدقّق في كلّ ما صدر عنهم يكاد لا يصدّق أنه يصبّ في قراءة النوايا والتنبؤ بينما لا يملكون أيّ معلومة أو إحداثية حوله على الإطلاق. فهل يعقل أن تنشغل دول كبرى بالتحدث عن "نوايا" بلد باستخدام الكيميائي؟ أين هي براهينهم وأين هي الأحداث الماضية أو الحاضرة التي يرتكزون عليها؟

إنّ حملتهم هذه تشبه أي حملة يمكن أن تقودها دول بعينها حول نيّة الولايات المتحدة باستخدام سلاحها النووي ضد الصين، أيّ أنّها تخرصات وضرب من الجنون.

ولكنّه جنون يهدف إلى إخفاء مشاريعهم العدوانية على شعبنا، وفي هذا الوقت بالذات. فإذا نظرنا إلى المشهد الإقليمي ندرك أن انتصار سوريا النهائي على الإرهاب سوف يغيّر المعادلة في الشرق الأوسط والعالم إلى غير رجعة، وهذا ما لا يريدونه أبداً ويحاولون منع وقوعه بشتى السبل والوسائل، ولذلك فقد أصبحت مواقفهم تجاه سوريا أكثر عدوانية وأكثر انكشافاً بعد أن كانوا يتخفون وراء السعودية وقطر وتركيا، وها هم يعلنون أن الولايات المتحدة قد قررت إبقاء قواتها في سوريا، فيما تشارك فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشكل علني في عدوانهم الإرهابي الآن.

إذ قالت صحيفة "ستراتيجك كلتري" إنّ الرئيس ترامب كان يخطّط في وقت سابق لسحب القوات الأميركية من سوريا، ولكنّه يرى اليوم أنّه من الضروري أن تبقى القوات الأميركية في هذا البلد.

ولا شكّ أنّ هذا القرار ينسجم تماماً مع إعلانهم عن جدول زمني لإتمام صفقة القرن، وعن تقديم خمسة مليارات دولار للفلسطينيين ليس من أجل بدء المفاوضات ولكن من أجل التنازل عن حقوقهم التاريخية في العودة والقدس وفلسطين.

كما أنّ هذا القرار متناغم مع ما كشفه وزير الاستخبارات والمواصلات في الكيان الصهيوني يسرائيل كاتس عن خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

وينسجم هذا القرار أيضاً مع تعذّر الوصول إلى أيّ قرار بتشكيل حكومة في لبنان والعراق كي يستمرّ إلهاء بلدين عربيين آخرين بأساسيات العمل، وكي لا يتمكن أيّ منهما من التفكير بالقضايا العربيّة المصيرية.

أمّا ما يحدث لأطفال وشعب اليمن فهو عار في جبين الإنسانية ودليل قاطع على أنّ هدف الغرب من حروبه في منطقتنا، ومن خلال أدواته المختلفة، هو إبادة هذه الأمّة وتمرير مشروع إسرائيل من الفرات إلى النيل بعد أن اختلقوا حروباً وما يسمى معاهدات سلام استنزفت طاقات العرب ووحدة بلدانهم وصلابة قرارهم.

وبما أنّهم لا يفصحون عن تاريخهم العدواني إلا بعد حين فعلينا اليوم أن نقرأ ما بدأوا بنشره عن جرائمهم في العراق وأن نقيس عليه ونستنتج ما هي أهداف خططهم "الجديدة" في سوريا وما هو السيناريو البديل الذي يعدّونه بعد أن شاهدوا قرب نهاية أدواتهم الإرهابية وأصابهم الذعر وعبّروا عنه في حالة من الهيستيريا كان يجب أن تكون محطّ سخط وسخرية شعوب العالم أجمع.

اليوم وبعد خمسة عشر عاماً من احتلالهم الظالم للعراق يفصحون عن هوية الشخصيات التي شاركت في بناء النظام السياسي في العراق من خلف الكواليس، وهم مفوّض الشرطة الأميركي بيرنارد كيرك صاحب السيرة الذاتية المخجلة، وجيمس ستيل الخبير في الحروب الأهلية في أميركا اللاتينية والمسؤول الأول عن تفجير الحرب الأهلية في كولومبيا، وهي أطول حرب أهلية في القرن العشرين، والكولونيل كوفمان، والذي عمل كمساعد للكولونيل ستيل في العراق وهو مساعده في حروب أميركا اللاتينية وفي تأسيس منظمات إرهابية في السلفادور وكولومبيا وأميركا الوسطى.

وإذا ما قرأنا اليوم مقال الكاتب والصحافي المرموق ألاستر كروك بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2018 والذي يتحدث فيه عن نوايا الولايات المتحدة بخلق "مستنقعات" من الأزمات والإرهاب المتواصل لإشغال وإنهاك سوريا عبر تغيير خططها من المغادرة إلى البقاء كي تؤسس لسياسات تشبه السياسات التي زرعتها قسراً في العراق نفهم تماماً كلّ الخيوط التي يمسكون بها من صفقة القرن وتصفية حقّ الفلسطينيين إلى تدمير اليمن وضمان استمرار الشلل السياسي في لبنان والعراق وليبيا والعمل على خلق أسباب تقسيم وعجز في سوريا يستنزف طاقاتها ومقدراتها على مدى سنوات مقبلة.

لقد كتب دافيد إغنيشوس، المقرّب جداً من الإدارة الأميركية، أنّ الولايات المتحدة قد أنهت حالة التردد بالنسبة لسوريا واليوم تؤكّد أنّ مصالحها في سوريا تتجاوز قتل الإسلاميين الجهاديين، وأنّها لا تنوي سحب قواتها الخاصة في أيّ وقت قريب من شمال شرق سوريا.

يقول إغنيشوس إنّ أحد المسؤولين في الإدارة الأميركية قد قال له: "إنّ هدفنا يتمثل في خلق مستنقعات (لروسيا والنظام السوريّ) حتى نحصل على ما نريده".

وما يريدونه هم وأساتذتهم من الصهاينة في الكيان وفي الولايات المتحدة هو إنهاء الصراع العربيّ الإسرائيلي لصالح المشروع التوسعي الإسرائيلي، ومن هنا نقل السفارة وإيقاف تمويل الأونروا وإغلاق مكاتب منظمة التحرير ووضع جدول زمني واضح لكلّ ذلك.

هل بدأت الولايات المتحدة اليوم بجني ثمار الربيع العربيّ وقررت أنّها سوف تسير في هذا المسار حتى النهاية دعماً للكيان الصهيوني؟ حديثهم الكاذب عن نوايانا يتزامن ويترافق مع أفعال لهم تكرّر جرائمهم في العراق وتعمل على تحويل دولنا إلى دول فاشلة.

ما نحتاجه اليوم في وجه كلّ هذا هو جيش من المفكرين الاستراتيجيين الوطنيين الذين يضعون الخطط مقابل خططهم إذّ لا يكفي حمل السلاح اليوم بل يجب أن يكون مسبوقاً برؤى وأفكار وخطط فذّة تأخذ تعقيدات هذا الواقع الجديد بعين الاعتبار وتقرأ كلّ طروحاتهم من جنيف إلى أنقرة وتلّ أبيب من خلال هذا المنظور، وتقترح الخطط والسيناريوهات التي تضمن سلامة وعزّة بلداننا.