تعادل مثير بين فرايبورج وشتوتجارت في البوندسليجا تعادل فريق فرايبورج مع ضيفه شتوتجارت (3-3) الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب (بادينوفا ستاديون)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).