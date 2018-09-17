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|رقم الخبر: 232642
|تاريخ النشر: أيلول 17, 2018
|الوقت: 09:35
|الاقسام: رياضة
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تعادل مثير بين فرايبورج وشتوتجارت في البوندسليجا
تعادل فريق فرايبورج مع ضيفه شتوتجارت (3-3) الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب (بادينوفا ستاديون)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وسجل لأصحاب الأرض كل من جيرو جوندورف هدفين (ق1 و52) ولوكا فالدشميدت (ق81).
بينما أحرز للضيوف كل من الأرجنتيني إيمليانو إنسوا (ق44) وماريو جوميز هدفين (ق48 و56).
وشهد اللقاء حالة طرد للاعب وسط فرايبورج باسكال ستينزيل، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (ق83).
وبهذه النتيجة تحصل كل من فرايبورج وشتوتجارت على أولى نقاطهما في المسابقة.
كما تعادل في المباراة الاخرى فيردربريمن امام ضيفه نورنبيرغ بهدف لكل منهما.
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