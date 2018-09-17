إنّ الاحتفاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) يوفِّر للأُمّة أعظم الفرص لتجديد العهد بقيم رسالتها المجيدة، ولتأكيد هُويّتها الأصلية في نفوس أبنائها الناشئين. إنّ يوم عاشوراء الإمام الحسين سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعتبر أكبر حدث في التاريخ الإسلامي.. هزَّ الضمير الإنساني وغيَّر مجرى التاريخ ودوى هذه الملحمة البطولية والموقف الرسالي للإمام الشهيد في الفضاء، ولا يزال المسلمون يسمعون هذا الدوي الهائل القائل بأنّه كلّ زمان يوم عاشوراء وكلّ مكان كربلاء.

كان الإمام الحسين (عليه السلام) يعيش الرسالة كإمامٍ لها وكمسلمٍ أيضاً، ويعتبر أنّ الرسالة تمثّل رِضا الله سبحانه وتعالى، وأنّ رِضا الله فوق كلّ شيء، لذلك كان يعيش أزمةً نفسيةً ليست شخصية، بل رسالية، ولذا عبَّر عنها بقوله: «ليرغب المؤمن في لقاء ربّه حقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادةً، والحياة مع الظالمين إلّا برماً». فهو لا يريد أن يعبِّر عن حالة يأس، ولكنّه يريد أن يعبِّر عن حالة رفض، وأنّ الموت في خطِّ الجهاد يعتبر سعادةً، لأنّ الإنسان يؤكِّد رسالته ويؤكِّد انتماءه وموقفه وعبوديته لربِّه، أمّا الحياة مع الظالمين دون أن يواجههم، ودون أن يقوم بأيّ عمل، فإنّها تمثّل الحياة التي يبرم بها الإنسان، بمعنى أنّه لا يشعر فيها بالحيوية ولا بالحياة. لذلك، كان الإمام الحسين (عليه السلام) يركِّز على هذا الجوّ، من خلال تصوير المسألة في جانبها النفسي، إضافةً إلى الجانب الموضوعي: «ألا ترون إلى الحقّ لا يعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه»، ثمّ يقول: «ليرغب المؤمن في لقاء ربّه حقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادةً، والحياة مع الظالمين إلّا برماً».

وعلى ضوء هذا، لابدّ لنا من أن نجعل من عاشوراء ساحةً لتعميق الرسالة وترسيخ الإسلام، ليكون الناس مسلمين أكثر، وليكونوا ملتزمين أكثر، وليكونوا حاملين لرسالة الحسين أكثر. علينا نحن المؤمنين ــ دائماً وبالأخص في مواسم الإمام الحسين (عليه السلام) ــ أن نلتفت إلى ممارساتنا وأعمالنا وأقوالنا وسلوكياتنا في الحياة، هل هي على الحقّ أم نابعة من الباطل؟

علينا البحث عن الحقّ في كلِّ شيء: في الفكر والعقيدة، في القول والعمل، في العلاقات الاجتماعية، في الدراسة وطلب العلم، وهكذا في كلّ مجال من مجالات الحياة. علينا معرفة نهج الحسين في الحياة بكلّ أبعادها.. نهج الحسين في الفكر والعقيدة، في العبادة والتقرّب إلى الله، في العلاقات الأُسرية والاجتماعية. فالمؤمن المنتمي للحسين (عليه السلام)، لا يكذِّب، ولا يرابي، ولا يغشّ، ولا يؤذي الناس، ولا يأكل الحرام، ولا يخضع للطاغوت، ولا يتعامل مع أعداء الله، ولا يعمل عملاً إلّا فيه رِضا الله تعالى، كما يتجنّب كلّ محارم الله.

وهكذا، لكي نكون كما أرادنا الإمام الحسين (عليه السلام)، علينا أن نسير في الحياة على خطّ الإمام الحسين (عليه السلام)، وخطّ الإمام الحسين (عليه السلام) هو الالتزام بكلِّ حدود الله وموازين الشريعة وأحكام الدِّين في كلّ شؤون الحياة وأبعادها.