اصدر مجلس الامن الوطني، الاحد، عدة قرارات خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، منها اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية وانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية.

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان: إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش في اجتماعه اليوم المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها ادامة حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الاجواء والاراضي، فضلا عن بحث تنظيم الواجبات والمهام الاساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي، اضافة الى استقرار الاوضاع في محافظة البصرة واجراءات حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة".

وأضاف المكتب: أن "المجلس اصدر عدد من القرارات بينها أن "تتولى وزارة الداخلية اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، وايضا تتولى وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للاجواء العراقية لدى الامم المتحدة واعادة عرضها على مجلس الامن الوطني".

وتابع، أن المجلس اصدر ايضا قرارا بـ "انتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع اي خروقات ويتم توفير الاعداد والمستلزمات الكافية لذلك، وقرار آخر بالموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والهنكارية وتخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع".

وعقد المجلس الوزاري للامن الوطني في وقت سابق من، امس الاحد، اجتماعا له برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من الوزراء والقادة الامنيين.