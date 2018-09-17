وفي بيان لها بهذا الخصوص، اكدت مديرية شرطة المحافظة، استعداداتها لـ'تقديم الخدمات الامنية وتوفير الحماية الكاملة للشعائر الحسينية ومواكب العزاء في ذكري استشهاد الامام الحسين واهل بيته وصحبه عليهم السلام'.

وبحسب وكالة الانباء العراقية الرسميه (واع)، قالت مديرية الشرطة في بيانها: 'ان قيادة عمليات الفرات الاوسط عقدت اجتماعا امنيا بحضور قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، وقائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي، ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة جواد الغزالي، ومدراء الأجهزة الأمنية، ومدراء شرطة الأقسام والمديريات، وان الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم الحرام تضمنت حماية مواكب العزاء الحسيني التي ستشارك في إحياء أيام وليالي عاشوراء وأماكن تجمعها وحركتها، بالاضافة الي تشديد الاجراءات الامنية حول المدينة القديمة ومسجدي الكوفة والسهلة وباقي المزارات'.

واشارت مديرية الشرطة الى انه 'تم تأمين الطرق والشوارع في جميع الاقضية والنواحي والمناطق الحدودية مع المحافظات، لحماية المواطنين المشاركين بمراسيم العزاء، من خلال نشر دوريات متحركة وثابتة وراجلة ترافق المواكب، وتحمي المناطق التي ستشهد احياء الشعائر'.

واوضحت: 'أن الخطة الأمنية سيشارك فيها سبعة عشر الف ضابط ومنتسب من شرطة النجف، فضلا عن الأجهزة الأمنية المتمثلة بجهاز المخابرات الوطني، والأمن الوطني، والاستخبارات، والدفاع المدني والحشد الشعبي، ومختلف التشكيلات، والتعاون مع الدوائر الحكومية، والتنسيق مع اداراة العتبات المقدسة والمزارات'.

وكانت المؤسسات والدوائر الادارية والامنية والخدمية في محافظة كربلاء المقدسة قد اعلنت قبل ايام قلائل عن اجراءاتها وخططها المتعلقة بشهري محرم وصفر، علما ان ملايين المؤمنين من داخل وخارج العراق، يتوافدون علي المحافظة لاحياء مراسيم العاشر من محرم الحرام، وزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في العشرين من شهر صفر، حيث مرقدي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام، وكذلك تشهد المراقد الدينية المقدسة في النجف الاشرف والكاظمية وسامراء ومدن عراقية اخري، مظاهر احياء واسعة لذكري واقعة الطف الاليمة، تبدأ من الاول من محرم الحرام، وتمتد وتتواصل حتى نهاية شهر صفر.