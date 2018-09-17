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رقم الخبر: 232636 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 08:59 الاقسام: محليات  
مصرع شخص واصابة 7 آخرین في حادث انهیار بمنجم جنوب شرق ایران

مصرع شخص واصابة 7 آخرین في حادث انهیار بمنجم جنوب شرق ایران

اعلن مدیر مركز الحوادث والطوارئ الطبیة في محافطة كرمان جنوب شرق ایران بانه اثر حادث انهیار في منجم 'آب نیل' للفحم الحجري لقی عمال مصرعه واصیب 7 اخرون.

وقال محمد صابری في تصریح ادلى به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الاحد ان هذه الحادثة وقعت عصر الاحد حیث توجهت علي الفور 3 سیارات اسعاف لنقل الجرحى.

واضاف: ان احد العمال توفي في مكان الحادث نظرا لشدة الاصابة التي لحقت به وعولج اثنان میدانیا فيما نقل الجرحى الخمسة الاخرون الى مستشفى 'الشهید باهنر' في مدینة كرمان بواسطة سیارات الاسعاف وسیارات خصوصیة.

واوضح بان احد العمال الجرحى الذین نقلوا الى المستشفى، قد غادر المستشفي بعد تلقیه العلاج اللازم فيما رقد الاخرون لمتابعة العلاج.

یذكر ان منجم 'آب نیل' یقع على بعد 20 كم من مركز المحافظة كرمان ویدار من قبل القطاع الخاص.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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