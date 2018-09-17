  • الإثنين ٦ محرم ١٤٤٠
  • الإثنين , سبتمبر 17, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 232635 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 08:56 الاقسام: محليات  
في طهران.. المؤتمر الدولي للوحدة يركز هذا العام على فلسطين

في طهران.. المؤتمر الدولي للوحدة يركز هذا العام على فلسطين

أعلن مساعد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام سيد حامد علم الهدى، امس الاحد، عن إقامة المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في 25 اكتوبر القادم في العاصمة الايرانية طهران.

ان مساعد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية قال امس الاحد في تصريح له: ان اقامة المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية هو البرنامج الرئيسي بين برامج المجمع هذا العام، قائلا: يقام هذا العام المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في تاريخ 25 اكتوبر القادم وسيستمر لمدة ثلاثة ايام حيث سيركز الموضوع الرئيسي على القضية الفلسطينية واعوام الثورة السلامية الاربعين.

ونوه حجة الاسلام سيد حامد علم الهدى الى ان الامين العام للمجمع العالمي لتقريب المذاهب يشارك في مؤتمرات مختلفة حول الوحدة وفي عدد من دول العالم حيث يبذل جهوداً لنشر ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0615 sec