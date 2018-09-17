أعلن مساعد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام سيد حامد علم الهدى، امس الاحد، عن إقامة المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في 25 اكتوبر القادم في العاصمة الايرانية طهران.

ان مساعد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية قال امس الاحد في تصريح له: ان اقامة المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية هو البرنامج الرئيسي بين برامج المجمع هذا العام، قائلا: يقام هذا العام المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في تاريخ 25 اكتوبر القادم وسيستمر لمدة ثلاثة ايام حيث سيركز الموضوع الرئيسي على القضية الفلسطينية واعوام الثورة السلامية الاربعين.

ونوه حجة الاسلام سيد حامد علم الهدى الى ان الامين العام للمجمع العالمي لتقريب المذاهب يشارك في مؤتمرات مختلفة حول الوحدة وفي عدد من دول العالم حيث يبذل جهوداً لنشر ثقافة التقريب بين المذاهب الإسلامية.