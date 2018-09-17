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رقم الخبر: 232634 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 08:54 الاقسام: محليات  
اجراء مناورت اقتدار عاشوراء 2 الاقتصادية في جنوب شرق ايران

اجراء مناورت اقتدار عاشوراء 2 الاقتصادية في جنوب شرق ايران

اعلن قائد فيلق سلمان التابع للحرس الثوري الايراني العميد امان الله كشتاسبي في محافظة سيستان وبلوشستان عن اجراء مناورت اقتدار عاشوراء 2 الاقتصادية في هذه المحافظة الواقعة بجنوب شرق ايران بالتزامن مع المحافظات الاخرى.

وقال امان الله كشتاسبي، في تصريح للصحفيين امس الاحد في زاهدان/ جنوب شرق ايران: انه بالنظر الى ان الاعداء شنوا حربا اقتصادية لتوجيه ضربة الى النظام الاسلامي لذلك فان هذه المناورات تصب في سياق تقديم الخدمات وازالة الفقر في جميع ارجاء محافظة سيستان وبلوشستان.

واضاف، ان الاعداء يتآمرون لممارسة التعتيم على انجازات الثورة الاسلامية على مدى اربعين عاما لذلك فان جميع المسؤولين لاسيما الحرس الثوري  وقوات التعبئة سيجرون هذه المناورات في اطار 3 نشاطات كبرى عبر التأسي بمرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات).

وتابع: انه من خلال استخدام الطاقات الهائلة لمجموعات المتطوعين الشيعة والسنة لمختلف الشرائح والاستفادة من تبرعات الخيرين واستخدام اكثر من 430 مجموعة لتقديم الخدمات على مدى الشهر الجاري في المرحلة الاولى ومن ثم على مدى اسبوعين في المرحلة الثانية.

ولفت الى ان 225 مجموعة تضم 4766 متطوعا تنشط في معسكرات لتقديم الخدمات للمواطنين الفقراء ومنها بناء 16 مدرسة وحسينية واصلاح 37 مدرسة وتطهير القرى من الرمال المتحركة واعادة بناء 45 مدرسة وتوزيع 1400 سلة غذائية و9 آلاف مجموعة من القرطاسية للتلاميذ وصنع عشرات فرص العمل للشباب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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