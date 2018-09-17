اعرب وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف عن احتجاجه على اغلاق موقع تویتر للتواصل الاجتماعي عدد من حسابات المستخدمین الحقیقیین الایرانيین، وذلك في تغريدة له يخاطب من خلالها المدير التنفيذي للموقع.

ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علق في تغريدة له على اغلاق موقع تویتر للتواصل الاجتماعي عدد من حسابات المستخدمین الحقیقیین الایرانيین، موجهاً خطابه إلى المدیر التنفيذي في تویتر، قائلا: سلام جاك. لقد اغلق تویتر حسابات المستخدمین الحقیقیین الایرانيین بمن فيهم مقدمي البرامج التلفزیونیة وطلاب الجامعات، وذلك بحجة أنهم یشكلون جزء من عملیة النفوذ، فكيف لم تلقي نظرة على القصص الحقیقیة في تیرانا؛ حیث البرنامج الدعائي الذي تديره واشنطن لتغییر نظام الحكم في ایران؟.

من جهة أخرى دعا السفير الایراني في لندن حمید بعیدي نجاد الى غلق الحسابات المزیفة على تویتر ومنها التي تروج لـ 'تغییر النظام' في الجمهوریة الاسلامية الایرانية.

ونشر بعیدي نجاد رسالة في صفحته الشخصیة على 'التلغرام' جاء فيها: انه وبعد فترة وجیزة من تنویه الدكتور ظریف الى حقیقة مرة وهي وجود شبكة واسعة لانتاج حسابات مزیفة على 'تویتر'، بثت القناة الرابعة للتلفزیون البریطاني وقناة الجزیرة برامج موثقة اماطت فيها اللثام عن هذه الحقیقة المرة.

واضاف: انه وفقا للتقاریر فان منظمة المنافقین (زمرة خلق الارهابیة) كاولویة لعملها التنظیمي وباستخدام احدث التكنولوجیا الاستخباریة الموضوعة تحت تصرف هذه المنظمة في قاعدة 'اشرف' في البانیا من قبل امیركا و'اسرائیل' وبتمویل من السعودیة، قد كلفت اعضاءها الـ 1500 بالعمل یومیا على انتاج ملایین الرسائل بهویات مزیفة في اطار الهاشتاغات الداعیة للاطاحة (بالجمهوریة الاسلامية الایرانية) واستنساخها في الاجواء الافتراضیة.

وتابع السفير الایراني: انه وبعد توثیق هذه الحقیقة، فمن المتوقع من جمیع مستخدمي الاجواء الافتراضیة ابداء المزید من الیقظة تجاه الهاشتاغات الداعیة للطاحة، كما یُطلب من 'تویتر' خاصة المبادرة الى تلبیة دعوة الدكتور ظریف في اطار مسؤولیتها القانونیة باغلاق الحسابات المزیفة.