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رقم الخبر: 232631 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 08:38 الاقسام: محليات  
ولايتي: الدفاع عن سوريا من مسؤولياتنا باعتبارها الحلقة الذهبية في محور المقاومة

ولايتي: الدفاع عن سوريا من مسؤولياتنا باعتبارها الحلقة الذهبية في محور المقاومة

اكد مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ان الدفاع عن سوريا من مسؤوليات طهران باعتبارها الحلقة الذهبية في محور المقاومة.

وقال ولایتي، في اجتماع بحضور الخبراء واساتذة الجامعات وبعض السفراء السابقين لايران امس الاحد: ان الرئيس الاميركي الاسبق بوش أباح ما يخفي قلبه بعد حادثة 11 ايلول/سبتمبر والتي تم فيها تدمير برجين تجاريين بشكل متعمد او غير متعمد.

واضاف: ان الاميركيين العقلاء اوردوا دلائلهم حول ضلوع الاميركيين انفسهم في هذا العمل كما ان بوش الابن اطلق تصريحا دلل فيه على قلة عقله وهو الاعلان عن "بدء الحرب الصليبية".

وتابع: ان هذه الكلمة تكفي لكي ندرك طريقة نظرة هؤلاء للعالم الاسلامي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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