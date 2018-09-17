قال رئیس مجلس الشورى الاسلامي 'علي لاریجاني' ان الجمهوریة الاسلامية الایرانية وانطلاقا من حرصها على سعادة ورفعة العراق، ستواصل دعمها للشعب والحكومة في هذا البلد.

وخلال اتصال هاتفي عصر امس الاحد بنظیره العراقي المنتخب حدیثا 'محمد الحلبوسي'، اذ بارك لاریجاني للاخیر انتخابه رئیسا لمجلس النواب العراقي، قال: نتطلع بفضل جهودكم وسائر نواب البرلمان العراقي، الى اكتمال العملیة السیاسیة الحالیة وانتخاب رئیس الوزراء ورئیس الجمهوریة العراقيین؛ وبما یتیح الظروف السیاسیة والاقتصادية والاجتماعية لترسیخ مزید من الاستقرار والامان والرخاء الاجتماعي للشعب (العراقي).

واردف رئیس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: انكم تضطلعون في ظل الظروف الحساسة الراهنة، بدور ممیز لمعالجة اوضاع العراق.

الى ذلك، اعرب رئیس البرلمان العراقي الجدید محمد الحلبوسي، عن تقدیره للجمهوریة الاسلامية الایرانية؛ كما شكر نظیره الایراني على اتصاله الهاتفي به.

وصرح الحلبوسي في هذا الاتصال: ان الشعب ونواب البرلمان في العراق یثمنون دوما مواقف ایران المساندة للعراق خلال الفترة الماضیة وحالا، ولا سیما دعمها في تحریر الاراضی العراقية من ید عناصر داعش البغیضة.

واشار رئيس البرلمان العراقي الجديد الى 'ان نواب البرلمان العراقي، يعربون عن احتجاجهم على ممارسة إي ضغوط وعقوبات اقتصادية ضد ايران، معتبراً أن هذه العقوبات غير منصفة ومؤكدا ان بغداد ستكون إلى جانب الشعب الايراني، وانها مستعدة للوقوف إلى جانب طهران لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة'.

وفي معرض الاشارة الى عناصر الفوضى وانعدام الامن داخل المنطقة، قال: نحن على استعداد للوقوف الى جانب ایران في سیاق اعادة الامن والاستقرار الى المنطقة.

وفي ختام الاتصال الهاتفي وجّه رئیس البرلمان العراقي الى لاریجاني دعوة لاجراء زیارة رسمیة الى العراق.

وتجدر الاشارة الي ان رئيس تحالف (الانبار هويتنا) ومحافظ الانبار محمد الحلبوسي، نجح في الحصول على 169 صوتا من بين اصوات مجلس النواب العراقي البالغة 329 من اجل تولي رئاسة مجلس النواب لدورته الرابعة(2018-2022)، متغلبا على منافسيه الاخرين بفارق كبير من الاصوات خلال جلسة البرلمان الجديد التي عقدت يوم السبت، والتي شهدت ايضا انتخاب عضو تحالف سائرون حسن الكعبي نائبا اول لرئيس البرلمان، فيما تم في وقت لاحق انتخاب رشيد الحداد نائبا ثانيا لرئيس البرلمان.