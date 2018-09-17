غادر رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي امس البلاد متجها على رأس وفد الى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام السنوي الثاني والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ان مساعد رئيس الجمهورية، رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية "علي اكبر صالحي" غادر امس الاحد البلاد متجها على راس وفد الى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام السنوي الثاني والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيلتقي صالحي خلال هذه الزيارة كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهم لدى الدول الاعضاء؛ باحثا معهم في اطار التعاون الثنائي والاقليمي والاتفاق النووي.

علما ان المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سينعقد في عاصمة النمسا فيينا لنسخته الثانية والستين، ويشارك فيه كبار مسؤولي الشؤون النووية لدى الدول الاعضاء.

ومن المقرر ان يقدم المدير العام للوكالة "يوكيا امانو" تقريرا في مستهل المؤتمر حول نشاطات وانجازات هذه المنظمة الدولية خلال العام الماضي.