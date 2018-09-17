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رقم الخبر: 232628 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 08:21 الاقسام: محليات  
اقامة مراسم العزاء الحسيني بمشاركة قائد الثورة الاسلامية
في حسينية الامام الخميني (ره)

اقامة مراسم العزاء الحسيني بمشاركة قائد الثورة الاسلامية

اقيمت في حسينية الامام الخميني (ره) مساء الأحد اول ليلة من ليالي مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام ابي عبدالله الحسين (ع) ، بمشاركة قائد الثورة الاسلامية وحشد من المسؤولين والمواطنين.

ونقلاً عن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الاسلامية أن حسينية الامام الخميني (ره) شهدت مساء امس إقامة أولى ليالي  مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام ابي عبدالله الحسين (ع) ، بمشاركة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وحشد من المسؤولين والمواطنين.

وبدأت هذه المراسم بقراءة مرثية للسيد مجيد بني فاطمة، ثم أكمل حجة الاسلام والمسلمين "كاظم صديقي" والسيد "منصور ارضي" المراسم عبر خطبة، وإنشاد المراثي في عزاء الامام الحسین علیه السلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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