اقيمت في حسينية الامام الخميني (ره) مساء الأحد اول ليلة من ليالي مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام ابي عبدالله الحسين (ع) ، بمشاركة قائد الثورة الاسلامية وحشد من المسؤولين والمواطنين.

ونقلاً عن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الاسلامية أن حسينية الامام الخميني (ره) شهدت مساء امس إقامة أولى ليالي مراسم العزاء بذكرى استشهاد الامام ابي عبدالله الحسين (ع) ، بمشاركة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وحشد من المسؤولين والمواطنين.

وبدأت هذه المراسم بقراءة مرثية للسيد مجيد بني فاطمة، ثم أكمل حجة الاسلام والمسلمين "كاظم صديقي" والسيد "منصور ارضي" المراسم عبر خطبة، وإنشاد المراثي في عزاء الامام الحسین علیه السلام.