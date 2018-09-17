*مذكرة تفاهم بين صنعاء والأمم المتحدة لنقل الحالات الصحية الحرجة إلى الخارج * 4 شهداء جراء استهداف العدوان اذاعة الحديدة

أفاد مصدر محلي باستشهاد 4 مدنيين صباح الأحد باستهداف طائرات التحالف السعودي إذاعة الحديدة، مشيراً إلى أن الطائرات شنّت سلسلة غارات على الحديدة في ظل تحليق مكثف لها أيضاً فوق أجواء صنعاء.

من جانبه أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين جريمة العدوان السعودي الأمريكي بحق الإعلاميين والعاملين بإذاعة الحديدة التي استهدفها بقصف جوي، الأحد، ما أدى إلى استشهاد أربعة من العاملين فيها إضافة إلى تدمير مبنى الإذاعة ومحتوياته.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن استهداف إذاعة الحديدة يأتي في إطار سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الإعلاميين اليمنيين والمنشآت الإعلامية الوطنية في ظل صمت أممي، مؤكدا أن استهداف المنشآت الإعلامية جريمة حرب ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.

وجدد الاتحاد دعوته إلى كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان إلى التضامن الكامل مع منتسبي إذاعة الحديدة وكافة الإعلاميين اليمنيين الذين يتعرضون للاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل قوات التحالف السعودي الأمريكي منذ بداية ما يسمى بعاصفة الحزم المشؤومة وغير الشرعية.

هذا ووصل المبعوث الأممي إلى اليمن إلى العاصمة صنعاء للتباحث مع "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي" بشأن عملية السلام.

ميدانياً، أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني صاروخاً باليستياً من نوع "بدر 1" على المدينة الاقتصادية في جيزان السعودية.

تزامن ذلك مع تأكيد مصدر عسكري يمني إسقاط طائرة استطلاع للتحالف السعودي خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تقدم قوات الرئيس المعزول عبدربه منصور هادي باتجاه جبل الشبكة في جيزان الذي كان الجيش واللجان قد سيطروا عليه في وقت سابق.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد أسقطوا ، السبت، طائرة تجسسية لقوى العدوان خلال صد زحف بجبل الشبكة شرق الدود بجيزان، كما قُتل وجرح أعداد من المرتزقة بالإضافة إلى تدمير طقم واغتنام أسلحة في كسر الزحف.

وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية في 1 سبتمبر الحالي طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة جبل الدود بجيزان.

وتم إسقاط طائرة مقاتلة بدون طيار متطورة من نوع CH-4 صينية الصنع في 30 من أغسطس الماضي تابعة لقوى العدوان السعودي بسلاح مناسب في منفذ الطوال الحدودي بجيزان.

وأسقطت الدفاعات الجوية لدى الجيش واللجان الشعبية مئات الطائرات الدرون التابعة للعدوان منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015.

كما نفذ سلاح الجو المسير هجوماً على تجمعات قوات التحالف السعودي في محافظة الجوف بطائرة "قاصف1".

مصدر عسكري يمني أفاد باستعادة الجيش واللجان السيطرة على كامل منطقة شبكة حوران في مديرية قانية شرقي البيضاء وسط اليمن، مشيراً غلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي بعملية هجومية للجيش واللجان على مواقعهم في مديرية ذي ناعِم جنوبي المحافظة.

كما سيطر الجيش واللجان الشعبية بشكل كامل على عدد من التباب في منطقة المَفاليس بمديرية حَيْفَان جنوب تعز جنوب اليمن. وخلال العملية الهجومية على المواقع سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

كما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية مماثلة على مواقع قوات هادي في مفرق الوازعِيّة جنوب غرب تعز.

مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من 35 غارة منطقة كيلو 16بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

كما استهدفت بسلسلة غارات جوية مطار الحديدة ومحيطه جنوب مدينة الحُدَيْدة غرب اليمن.

وتأتي الغارات الجوية في ظل تواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان من جهة وقوات التحالف المشتركة من جهة أخرى في منطقتي كيلو 7و10 شرقي مدينة الحُديْدة وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني.

هذا ووقعت الأمم المتحدة وحكومة صنعاء مذكرة تفاهم لإنشاء جسر جوي طبي لذوي الحالات الحرجة لتلقي العلاج في الخارج لمدة 6 أشهر ابتداًءً من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأوضح وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله أن مذكرة التفاهم تأتي كخطوة أولى للتخفيف من معاناة المرضى الذين بحاجة إلى علاج في الخارج والذي منع العدوان نقلهم عبر مطار صنعاء الدولي.

وأكد أن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال تأخير المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية التجارية والمدنية.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن هذه الخطوة "ذات طابع إنساني بحت كون الجسر الجوي لا يغطي إلا حالات محدودة جداً، لكنه ضرورة في ظل استمرار الحصار والعدوان".

كما شدد على أن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي هو حق إنساني سيادي لليمن وشعبه، بما يضمن رفع المعاناة عن الشعب اليمني خاصة فئات المرضى والطلاب ورجال الأعمال.

إلى ذلك تكبد مرتزقة العدوان الأحد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد كما خسروا عدة مواقع كانوا يتمركزون عليها بمحافظة البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري بعملية عسكرية مباغتة للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في جبهة ناطع استمرت لساعات وتوجت بتأمين عدة مواقع وتكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر أن قوة الإسناد المدفعي استهدفت تعزيزات المرتزقة في ذات الجبهة وضاعفت من خسائرهم.