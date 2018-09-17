*نائب عن البصرة يعلن جمع تواقيع لطلب استضافة 4 وزراء في مجلس النواب *روسيا اليوم: صلح بين العبادي والمهندس بعد أزمة البصرة

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، انه سيتوجه الاثنين الى محافظة البصرة.

وقال الحلبوسي امام مجلس النواب، ان "يوم الثلاثاء القادم سيكون موعدا للترشيح الى منصب لرئيس الجمهورية"، مبينا ان "فتح باب الترشيح للمنصب سيكون الكتروني من خلال اعلان الموعد عن طريق الموقع الالكتروني لمجلس النواب". واضاف الحلبوسي "اننا سنتوجه الاثنين الى محافظة البصرة للاطلاع على واقعها الخدمي".

كما رفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد، جلسة المجلس الى الثلاثاء ما بعد المقبل.

وقال مصدر مطلع، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع الأحد جلسة المجلس الى يوم الثلاثاء ما بعد المقبل الموافق الـ25 من ايلول الحالي".

واستأنف مجلس النواب الاحد، جلسته التي تم فيها اختيار بشير الحداد لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، فيما تسلمت هيئة رئاسة البرلمان محمد الحلبوسي رئيسا وحسن كريم نائبا اول وبشير الحداد نائبا ثانيا مهام عملها في المجلس.

من جهة اخرى اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، أن الاخير بحث مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تسريع جهود تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل، الاحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش".

واضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية تسريع جهود تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية من اجل المضي بعملية البناء والاعمار وتطوير الخدمات وتعزيز حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الشعب العراقي بعد تحقيق النصر وتحرير المحافظات من عصابة داعش الارهابية".

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في (12 ايار 2018) لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

إلى ذلك اعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، الاحد، عن جمع 100 توقيع لطلب استضافة وزراء الصحة والموارد المائية والبلديات والمالية في مجلس النواب، فيما عزا سبب الاستضافة لمناقشتهم عن "سوء الاداء" في أزمة البصرة.

وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إنه "تم جمع تواقيع اكثر من 100 نائب استنادا الى المادة 56 من النظام الداخلي للبرلمان التي تتحدث عن تقييم الوزراء"، موضحا "قدمنا طلبا الى رئاسة البرلمان وحصلت الموافقة على استضافة ومناقشة وزراء الصحة والموارد المائية والبلديات اضافة الى وكيل وزارة المالية".

واضاف عواد، أنه سيتم "مناقشتهم على سوء الاداء في محافظة البصرة، بعدها سيتم بنهاية الجلسة التصويت على تقييم اداءهم والذي بالتأكيد هو اداء فاشل"، مؤكدا "سنعمل بكل قوة على محاسبة كل السياسيين التنفيذين الذين لم يخدموا الشعب وكانو مقصرين بحل ازمة البصرة".

وتشهد محافظة البصرة منذ اشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الى تدخل القوات الامنية، ما ادى الى مقتل عدد من المتظاهرين واصابة آخرين، مما دعا المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني الى ارسال وكيله السيد احمد الصافي الى المحافظة لحل أزمة المياه فيها.

وفي سياق آخر ذكرت وكالة روسيا اليوم، عن تصالح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بعد أزمة البصرة التي أظهرت خلافهما للعلن.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "العبادي والمهندس التقيا نهاية الأسبوع الماضي في بغداد وتم خلال اللقاء الصلح بينهما".

وأضاف "بعد إجراء الصلح تم زيادة المخصصات المالية لرواتب الحشد التي كانت واحدة من الأسباب الأساسية للخلاف بينهما".

واشتدت حدة الخلاف بين العبادي والمهندس بعد أحداث البصرة، حيث اتهم الأخير الولايات المتحدة بالوقوف وراء ذلك، في إشارة منه إلى تعاون العبادي معها على اعتباره مدعوما من قبل واشنطن.

وتحدث المهندس أيضا خلال مقابلة تلفزيونية عن عدم إيفاء العبادي بوعوده تجاه الحشد الشعبي، واتهمه بعرقلة قانون الحشد في مجلس النواب. وأعلن العبادي الخميس الماضي، عن زيادة المخصصات المالية لرواتب قوات الحشد الشعبي كي تتساوى مع المجندين ببقية القوى الأمنية.

ميدانياً افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل واصابة عدد من عناصر "داعش" بانفجار سيارة كانت تقلهم شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح الأحد، داخل عجلة كان يستقلها عدد من عناصر داعش لدى مرورها في البوطرميش، شمال شرقي محافظة ديالى".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجير اسفر عن مقتل واصابة عدد من عناصرداعش"، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. وتشهد بعض مناطق ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها يستهدف الدوريات الامنية. كما افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل واصابة ستة من عناصر الحشد العشائري والجيش بتفجير شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح الأحد، على دورية مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري خرجوا لمداهمة البساتين في قرية الإصلاح بناحية جلولاء، شمال شرقي محافظة ديالى، اسفرت عن مقتل أحد عناصر الحشد، واصابة ثلاثة آخرين فضلا عن اثنين من أفراد بجروح متفاوتة".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "عناصر الدورية قاموا بنقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".

وتشهد بعض مناطق ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها يستهدف الدوريات الامنية.