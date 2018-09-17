أدّت الحكومة السودانية الجديدة المؤلّفة من 21 وزيرًا اليمين الدستورية، مساء السبت، وتولّى رئيس الوزراء معتزّ موسى عبد الله أيضًا حقيبة المالية في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثّر.

وأتى قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يُواجه السودان أزمة اقتصاديّة مُتنامية جرّاء نقص حاد في العملات الأجنبيّة وارتفاع التضخّم إلى أكثر من 65 في المئة.

وكان الرئيس عمر البشير قد اختار الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لتولّي وزارة المالية، لكنّ وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا" أفادت في وقت سابق السبت بأنّ حمدوك "اعتذر" عن عدم قبوله المنصب.

واحتفظ وزيرا الخارجية والنفط في الحكومة السابقة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بأكثر من الضعف السنة الماضية، وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار إذ خفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه السوداني مرتين، وأصبح الدولار يعادل 41 جنيها سودانيا في السوق السوداء بينما حدد سعره رسميا بـ 28 جنيها.

وتوقع البشير أن يؤدي رفع العقوبات التجارية الأمريكية، التي فرضت على مدى 20 عاما، العام الماضي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد وهم مالم يحدث أبدا.

واشتدت الأزمة الاقتصادية في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعليا محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.

ولم تفلح مشاركة البشير بقوات في العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بدفع السعودية لدعم الاقتصاد السوداني، وأقصى ما حصل عليه هو ديات لجنوده الصرعى في اليمن.

من جهة اخرى اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان، قوات سلفاكير بشن هجوم على موقعين لها بعد نحو 24 ساعة فقط من توقيع الطرفين لاتفاق سلام.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاق سلام مع فصائل متمردة في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، لإنهاء حرب أهلية أودت بحياة 50 ألف شخص على الأقل وشردت نحو ثلاثة ملايين آخرين وعطلت تقدم البلد منذ انفصاله عن السودان قبل سبع سنوات.

وقال لام بول جابرييل نائب المتحدث العسكري في الحزب المسلح في بيان" اقتحمت قوات النظام موقعنا في موندو في مقاطعة لاينيا."، مضيفاً أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح الجمعة وأن 8 جنود من الحكومة قتلوا في المعركة التي تلت الهجوم .