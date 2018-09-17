أفاد مصدر محلي بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عند مفترق مستوطنة عتسيون جنوب بيت لحم.

وسائل إعلام إسرائيلية بررت سبب استهداف الشاب الفلسطيني بأنه قام بتنفيذ عملية طعن ضد مستوطن الذي قتل في عملية الطعن.

لجان المقاومة الفلسطينية أشارت من جهتها إلى أن عملية الطعن جاءت تأكيداً على "استمرارية شعبنا بتمسكه بخيار المقاومة في مواجهة الاستيطان والتهويد للأرض الفلسطينية".

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن منفذ عملية الطعن هو الشاب خليل يوسف علي جبارين (17 عاماً) من جنوب الخليل، ووصفت جراحه بالمتوسطة، مشيرة إلى أنه تمّ اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

حركة الأحرار الفلسطينية باركت عملية الطعن البطولية التي نفذها البطل خليل مخامرة من مدينة يطا في الخليل، مؤكدةً أن "هذه العملية هي رسالة شعبنا في كل مكان بأن المقاومة خياره في مواجهة الاحتلال ومخططاته وإسقاط المؤامرات التي تحاك ضد قضيته وتصفية حقوقه".

وشددت الحركة على أن هذه العملية هي تأكيد بأن روح المقاومة باقية ومتجذرة في نفوس أبناء شعبنا وأن كل محاولات استئصالها ستبوء بالفشل.

بدورها، باركت حركة المجاهدين عملية الطعن والتي "تؤكد على صوابية نهج المقاومة في دحر الاحتلال عن كافة أراضينا المحتلة" على حد تعبيرها.

من جهتها، أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بعملية الطعن، مضيفةً أن "هذه العملية هي رد فعل طبيعي على ما يرتكبه الارهاب الصهيوني من عدوان وجرائم بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا".

وفي سياق منفصل، دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى اعتبارِ الأسبوع الحالي "أسبوع الحسم" مع تصاعد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الخان الأحمر.

القوى الوطنية دعت أيضاً في بيان لها إلى تكثيف الحضور اليومي وعلى مدار الساعة والمبيت في الخان الأحمر لإفشال محاولات الاحتلال تنفيذ عمليات الهدم.

كما طالبت باعتبار يوم الثلاثاء المقبل "يوم نصرة وإسناد شعبي لجبل الريسان" غرب رام الله لإفشال مشروع الاستيطان الاستعماري والدفاع عنه.

أما في قطاع غزة، فقد أعلنت الهيئة الوطنية لكسر الحصار عن انطلاق المسير البحري الثامن الإثنين.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي لها إن المسير سينطلق عند الساعة الرابعة عصراً من شمال منطقة الواحة شمال القطاع.

من جانب آخر، بمناسبة الذكرى الـ36 للمجزرة التي حصلت في 16 أيلول/ سبتمبر عام 1982، قالت حركة حماس في بيان لها "تمر اليوم الذكرى الـ36 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بأوامر السفَّاح آرييل شارون، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وردع الشعب الفلسطيني من خلال المجازر، ظنّاً منه أنه يمكنه إرهاب شعبنا، وكسر عزيمته، وإجباره على الاستسلام لإرادة المحتل الغاصب. لكن شارون بعد 23 عاماً أجبر على الاندحار عن غزة تحت ضربات المقاومة، بينما كان يقول مصير نتساريم مثل مصير تل أبيب، لكن إرادة المقاومة من أحفاد شهداء صبرا وشاتيلا شاءت غير ذلك بمشيئة الله، فأصبحت نتساريم أثراً بعد عين".

ورأت "حماس" أنَّ مذبحة صبرا وشاتيلا ستبقى لعنة على جبين الصهاينة المجرمين، وعاراً يلاحق كل المتواطئين".

وأشارت إلى أن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وسيبقى شعبنا متمسكاً بحقوقه ومستمراً في نضاله وجهاده يلاحق المجرمين الصهاينة في كل مكان حتى تأتي ساعة القصاص".

بدورها، أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان لها الأحد أن "مسيرة الإرهاب الصهيونية مازالت متواصلة وبالمقابل فإن مسيرة المقاومة وزمن الانتصارات بدأت تتصاعد تباعاً".

هذا وذبح أكثر من 3500 فلسطيني ولبناني بدم بارد في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين المعروفين باسم صبرا وشاتيلا في لبنان على مدى ثلاثة أيام، حيث استمرت المجزرة التي نفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي بمعية مسلحين من ميليشيات الكتائب والقوات اللبنانية آنذاك بقيادة إيلي حبيقة، بالتعاون مع عناصر ما عرف بـ"جيش لبنان الجنوبي" بقيادة أنطوان لحد الذي أسسته وسلحته (إسرائيل).

من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه بصدد الذهاب إلى الأمم المتحدة لمواجهة العالم بالقضايا التي يعاني منها الشعب الفلسطيني لا سيما المواقف الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "هناك قضيتان مهمتان وهما الخان الأحمر والاعتداء عليه وترحيل سكانه، والثانية هي قضية المسجد الأقصى". كما أشار إلى أن" اسرائيل" تسعى إلى تكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف. وأكد عباس الذهاب إلى كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أن مشاورات تجري مع الأردن بخصوص المسجد الأقصى.

وفي السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "الولايات المتحدة لن تقدم أي خطة لتحقيق السلام بين (إسرائيل) والفلسطينيين".

ورأى أن "الحقيقة التي يراها مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هي أن القدس عاصمة (إسرائيل) ولا حق لعودة اللاجئين ولا لدولة فلسطينية ".

وأضاف عريقات "لا أعتقد أن الأميركيين سيقدمون خطة العالم كله يرفض أفكارهم إنهم ينفذون بالفعل خطتهم بمعايير مختلفة الشيء الوحيد الذي قامت به هذه الإدارة منذ توليها السلطة هو إخراج الإسرائيليين والفلسطينيين عن طريق السلام وإبعادهم عن حل الدولتين".

وفي سياق آخر شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الأحد، حملة دهم واسعة، تخللها اعتقال 16 مواطناً فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" ان العدو الصهيوني اعتقل شقيقين بعد دهم منزلهما في بلدة عورتا بنابلس، فيما حلقت طائرة استطلاع صهيونية في أجواء قرية كفر قليل جنوب المدينة.

من جانب متصل، اعتقل جنود العدو شابا من منزله في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، كما جرى دهم عدد من المنازل في حيْ كفر سابا بالمدينة. وداهمت قوات العدو عدة منازل في أنحاء متفرقة بمدينة بيت لحم، واعتقلت شابين من منازلهم. كما تم اعتقال شابيْن من منزليهما في بلدة بيت أُمّر شمال مدينة الخليل، بالإضافة لاعتقال شاب قرب المسجد الإبراهيمي.

وفي بلدة عناتا بالخليل أيضاً، اعتقلت قوات العدو شابا، وزعمت العثور على اسلحة وذخيرة في البلدة.

واقتحمت دوريات العدو الصهيوني بلدات كفر الديك ودير بلوط والزاوية غرب سلفيت ووزعت منشورات تتوعد الاهالي بعقوبات بسبب راشقي الحجارة.