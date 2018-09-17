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|رقم الخبر: 232623
|تاريخ النشر: أيلول 17, 2018
|الوقت: 09:00
|الاقسام: عربيات
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إصابة عضو في البرلمان الصومالي ومقتل سائقه إثر هجوم بقنبلة
أعلن مسؤول بالشرطة الصومالية، مقتل سائق وإصابة عضو في البرلمان الصومالي في هجوم بقنبلة في العاصمة مقديشو.
وأظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، تجمع العشرات بمحيط سيارة نقل كان يستقلها عضو البرلمان الصومالي وسائقه قبل الهجوم عليهما بقنبلة أدت إلى إصابة النائب البرلماني ومقتل سائقه وإلحاق أضرارا بالمباني المحيطة ".
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