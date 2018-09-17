إصابة عضو في البرلمان الصومالي ومقتل سائقه إثر هجوم بقنبلة أعلن مسؤول بالشرطة الصومالية، مقتل سائق وإصابة عضو في البرلمان الصومالي في هجوم بقنبلة في العاصمة مقديشو.