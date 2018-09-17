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رقم الخبر: 232623 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 09:00 الاقسام: عربيات  
إصابة عضو في البرلمان الصومالي ومقتل سائقه إثر هجوم بقنبلة

إصابة عضو في البرلمان الصومالي ومقتل سائقه إثر هجوم بقنبلة

أعلن مسؤول بالشرطة الصومالية، مقتل سائق وإصابة عضو في البرلمان الصومالي في هجوم بقنبلة في العاصمة مقديشو.

وأظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، تجمع العشرات بمحيط سيارة نقل كان يستقلها عضو البرلمان الصومالي وسائقه قبل الهجوم عليهما بقنبلة أدت إلى إصابة النائب البرلماني ومقتل سائقه وإلحاق أضرارا بالمباني المحيطة ".

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو ـ وكالات
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