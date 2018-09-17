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رقم الخبر: 232622 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 09:00 الاقسام: عربيات  
منع قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر من السفر

منع قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر من السفر

أفادت مصادر محلية بإصدار قرارات بمنع السفر بحق قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر.

وشملت هذه القرارات كلا من قائد الدرك الوطني السابق اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق اللواء سعيد باي، ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية سابقا اللواء بوجمعة بو دواو، وقائد الناحية الرابعة السابق اللواء عبد الرزاق شريف، واللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا.

وكان هؤلاء قد تم عزلهم من مناصبهم خلال الشهور الماضية. ولم تشر المصادر إلى الأسباب وراء منع سفر القيادات العسكرية.

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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