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|رقم الخبر: 232621
|تاريخ النشر: أيلول 17, 2018
|الوقت: 09:01
|الاقسام: عربيات
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الحزب الموريتاني الحاكم يفوز بأغلبية في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية
أعلن الحزب الموريتاني الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، الأحد، أنه تمكن في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية من الفوز بـ22 مقعدا برلمانيا، حيث يعزز كتلته البرلمانية، التي بلغت 67 نائبا في الشوط الأول، ليصل مجموع نوابه إلى 89 نائبا، فيما من المنتظر انتخاب 4 نواب يمثلون الموريتانيين في الخارج.
وبهذه النتائج يكون الحزب الموريتاني الحاكم قد حسم الأغلبية بـ89 مقعدا برلمانيا من أصل 157، مما سيمكن حكومته من تمرير برنامجها الإصلاحي.
وتتواصل عمليات فرز وتدقيق النتائج في الانتخابات التي وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 55% خلال الاقتراع الذي تم السبت، وتشتد المنافسة بين الدكتورة فاطمة عبد المالك مرشحة الحزب الحاكم لرئاسة المجلس الإقليمي للعاصمة الموريتانية نواكشوط، ومرشح المعارضة جميل ولد منصور، وذلك وفق آخر فرز.. وتقدم مرشح الحزب الحاكم بنحو 1500 صوت في انتظار فرز 10% من الأصوات.
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