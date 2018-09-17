الحزب الموريتاني الحاكم يفوز بأغلبية في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية أعلن الحزب الموريتاني الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، الأحد، أنه تمكن في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية من الفوز بـ22 مقعدا برلمانيا، حيث يعزز كتلته البرلمانية، التي بلغت 67 نائبا في الشوط الأول، ليصل مجموع نوابه إلى 89 نائبا، فيما من المنتظر انتخاب 4 نواب يمثلون الموريتانيين في الخارج.