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رقم الخبر: 232620 تاريخ النشر: أيلول 17, 2018 الوقت: 09:01 الاقسام: عربيات  
حفتر ينفي صحة تصريحات له بنقل الحرب من ليبيا إلى الجزائر

حفتر ينفي صحة تصريحات له بنقل الحرب من ليبيا إلى الجزائر

أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يندد بتحريف تصريحات صحفية له مؤخراً، أثارت جدلاً حاداً في الجزائر.

ونقل خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام في مكتب حفتر، عن قائد الجيش قوله، إنه "لا صحة لما أشيع عن تهديده الجزائر وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا، بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها"، وتأكيده أن "علاقة ليبيا بدول جوارها ومن بينها الشقيقة الجزائر رفيعة المستوى"، وفقا لما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

ولفت العبيدي إلى أن حفتر أوضح أن قوات الجيش لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها.

وأشار إلى أن حفتر أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر قصد الاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري، أم أنها مجموعات إرهابية، وأوضح أن الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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