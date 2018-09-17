وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، تقول: إنها لا تستبعد انتشاراً طويل الأمد للقوات الألمانية في الشرق الأوسط وسط نقاش أوسع نطاقاً عن دور ألمانيا في تحرك عسكري محتمل في سوريا.

ودعت فون دير ليين ومسؤولون ألمان آخرون يوم الأربعاء إلى بذل جهود ملموسة لمنع استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وأدلت الوزيرة بتلك التصريحات خلال زيارة لقاعدة الأزرق الجوية الأردنية التي يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني، إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود و4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وردت فون دير ليين على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط قائلة في البداية: علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح، دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة.

كما دعت وزيرة الدفاع ومسؤولون ألمان آخرون يوم الأربعاء إلى بذل جهود ملموسة لمنع استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

بدورها، قالت الحكومة الألمانية: إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن مشاركة محتملة في تدخل عسكري إذا تم استخدام أسلحة كيماوية في الهجوم على إدلب وهي آخر معقل كبير تسيطر عليه المعارضة المسلحة في سوريا.