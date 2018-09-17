وفي رده على سؤال حول كتاب مذكرات وزير الخارجية الامريكي جون كري الذي نشر مؤخرا وزعم في إحدى فصوله التي تتعلق بإيران وجود وسيط عماني بين الجانبين الايراني والامريكي، نوه حسين امير عبداللهيان في حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء الى ان العمانيين ولاسيما سلطان عمان يتصرفون بمنطق، ولايزالون يُقدّرون المساعدة الايرانية للعمانيين في حرب (ظفار) ويحاولون قدر المستطاع العمل بواقعية واستقلالية مقارنة بالدول التابعة، فهم اذا شعروا بأنهم يمكنهم تقديم مساعدة للجمهورية الاسلامية او المنطقة في المراحل الحساسة يقومون بذلك.

ونوه عبداللهيان الى ان الشخص الذي ذكره جون كيري في مذكراته (سالم عبدالسلام) كان شخصاً رئيسياً بين سلطان عمان والجمهورية الاسلامية الايرانية من أجل بدء المفاوضات، قائلاً: ان اللقاءات والزيارات التي كان يقوم بها الى امريكا أمر صحيح، كما أجريت انا شخصيا مفاوضات مع هذا الشخص حيث كان من كبار مستشاري سلطان عمان، كما ان الدكتور علي اكبر صالحي ذكر هذا الأمر بشكل جيد في كتابه.

وأضاف: زار السيد (سالم) ايران عام 2011 وأراد احضار رسالة لتمهد للمفاوضات الايرانية مع 6 دول وكان الموضوع الامريكي مهماً في تلك المرحلة، لأنه كان من المقرر ان تقبل امريكا شرط ايران في التخصيب حيث كان الرئيس الامريكي قد أبلغ سلطان عمان بقبوله هذا الحق لإيران لكن ذلك الامر كان مجرد كلام وليس معياراً كما كان قائد الثورة قد أكد على ضرورة أخذ ضمانات لازمة.

وتابع: في تلك المرحلة كتب سلطان عمان رسالة لنا مُستنداً الى اللقاء الذي جمعه بالرئيس أوباما وكان الضمان الحقيقي لهذا الامر هو السلطان قابوس وفي الوقت ذاته كان يتم تبادل الرسائل مع السيد سالم وكنت انا شخصياً أتلقّى بعض هذه الرسائل، حيث قدم لنا العمانيون في رسالة المطالب التي دارت حولها الزيارة الرسمية العمانية لامريكا ولقاء الرئيس الامريكي ولكن هناك رسائل أخرى يمكن البحث عنها في مستويات أخرى.

وستنشر تسنيم اليوم الاثنين تفاصيل أخرى حول مختلف القضايا الداخلية والاقليمية والدولية جرت مناقشتها خلال زيارة حسين أمير عبداللهيان لوكالة تسنيم.