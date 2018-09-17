فتحت صباح أمس الأحد مراكز الإقتراع أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي يتنافس فيها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعداً.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أكدت فى بيان تلقت (سانا) نسخة منه في وقت سابق أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات واتخذت الإجراءات المناسبة وأمنت جميع مستلزمات إنجاح العملية الانتخابية من صناديق الاقتراع وقرطاسية إضافة إلى تقديم سلف مالية لتأمين متطلباتها من غرف سرية ومطبوعات ومغلفات وغيرها.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 88 على مستوى المحافظات فيها 6551 مركزا انتخابيا حسب وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

ويمارس الناخب حقه بالانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

وتعد المجالس المحلية مؤسسات حسب المادة 125 من الدستور يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع في حين نصت المادة 132 منه على تنظيم وحدات الإدارة المحلية والتركيز على مبدأ اللامركزية في السلطات والمسؤوليات.

ميدانياً، تصدى سلاح الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء السبت لعدوان شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي.

وقال مصدر عسكري في تصريح: إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان صاروخي (إسرائيلي) على مطار دمشق الدولي.

وأضاف المصدر: إن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إصابة عدد من الصواريخ المعادية وإسقاطها.

* الدفاع الروسية: (النصرة) نقلت غاز الكلور لمنطقة بإدلب

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مجموعات مسلحة جلبت حاويات من غاز الكلور إلى المنطقة السكنية (بسنقول) في محافظة إدلب، استعدادا لارتكاب استفزاز بالكيميائي ضد المدنيين.

وصرح مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، الجنرال فلاديمير سافتشينكو، بأن مجموعات مسلحة تستعد لارتكاب استفزاز بمواد سامة بهدف اتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

وحذر المركز في وقت سابق حسب معطيات وردت من سكان محافظة إدلب، من أنه يجري في مدينة جسر الشغور تصوير مشاهد استفزاز مفبركة تحاكي استخدام الجيش السوري لـ (السلاح الكيميائي) ضد المدنيين.

* (الوحدات الكردية) تأسف لما جرى بالقامشلي

من جهة أخرى، أشار الناطق الرسمي باسم (وحدات حماية الشعب) الكردية نوري محمود إلى أن ما جرى في مدينة القامشلي يجب ان لا يعيق الحل السياسي، وأنهم فتحوا تحقيقاً في الحادثة التي جرت في الثامن من شهر أيلول.

وحسب (شام تايمز)، أضاف محمود: ندعو كلا الطرفين للهدوء واتخاذ المصلحة الوطنية منطلقاً للبحث عن الحلول.

وجاء في بيان (الوحدات) أنه في الثامن من شهر أيلول الجاري، حدث اشتباك مؤسف بين قوات الأسايش وقوات (النظام) في مدينة القامشلي أدى لسقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين وخلق جو من الشحن والتوتر خيم على أجواء مدينة القامشلي.

وتابع بيان (الوحدات)، بحسب وكالة (هاوار) الناطقة باسمها: إننا في القيادة العامة لوحدات حماية الشعب، وفي الوقت الذي نعزي فيه ذوي الضحايا ونعبر عن عميق حزننا لما حدث، نؤكد أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيق فور انتهائه.

وكانت قوات (الأسايش) اعتدت على أربع سيارات من قوات الأمن بمدينة القامشلي شمالي الحسكة ما أدى لإستشهاد 13 من عناصر الأمن وإصابة أربعة آخرين، حيث تم التمثيل بجثامين الشهداء واختطافها لعدة ساعات قبل أن يتم تسليمها للمشفى الوطني بالقامشلي.

الاعتداء المسلح على عناصر القوات الامنية بمدينة القامشلي من قبل (الاسايش) لقي الكثير من الاستهجان والرفض من قبل مواطني محافظة الحسكة بشكل خاص وسوريا بشكل عام واعتبره جريمة بشعة بحق الوطن السوري.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) أصدر بياناً جاء فيه: إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نأسف لما حدث في مدينة القامشلي، وندعو الأطراف لضبط النفس والابتعاد عن كل ما يثير الاستفزاز.

وتابع البيان ونرى أي تصعيد في هذا الوقت بالذات لن يخدم أي طرف وطني سوري يؤمن بلغة الحوار في إيجاد حل للأزمة السورية على أساس مساره السياسي.

ونؤكد مرة أخرى على أننا دعاة حوار وطلاب سلام ومؤسسين حقيقيين للأمن والإستقرار في شمال وشرقي سوريا، ولن نوفر جهداً من شأنه إنقاذ شعبنا السوري وإيقاف العنف والتدمير.

وفي الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالعبث بمكتسبات شعبنا وتضحياته وتأسيس الحالة المتقدمة التي نعيشها ونراها للمرة الأولى في العيش المشترك وفي أخوة الشعوب، بحسب بيان (مسد).

كما دعا بيان مجلس سوريا الديمقراطية للوقوف صفاً واحداً من القامشلي إلى الساحل السوري إلى دمشق وإلى حوران الجبل والسهل، وأن نتحمل سوياً مسؤولياتنا ونبذل كل ما هو ممكن في إنجاح اللقاءات ما بين السلطة السورية ومجلس سوريا الديمقراطية.

ونؤكد لشعبنا السوري بأن ما حدث في مدينة القامشلي يقف وراءه من يبغي إفشال محادثاتنا ولقاءاتنا ممن يتربص بها إقليمياً ودولياً.