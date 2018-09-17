أكد رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، ان لقاءات وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كري مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم تكن الأولى من نوعها.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فلاحت بيشه في حديث مع مراسل قناة العالم في طهران: (لقاءات وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كري مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم تكن الأولى من نوعها وليست خارجة عن المألوف، فالمسؤولون السياسيون في أمريكا عندما لا يكونون في السلطة يستغلون أي فرصة لمتابعة قضايا تهمهم او تهم أحزابهم).

وأشار الى ان جون كري أثناء شغله منصب وزير الخارجية في ادارة اوباما كان لديه تسعة برامج في أجندة أعماله على المستوى الداخلي والخارجي لكنه تمكن من انجاز واحدة منها فقط وهو الإتفاق النووي وقد أكد جون كري أكثر من مرة انه يأخذ على عاتقه مسؤولية متابعة الإتفاق النووي وان يحول دون موته.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني انه بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من الإتفاق النووي فقد عقد جون كري سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في عدة دول وأعرب عن قلقه تجاه ما يقوم به ترامب وأعلن مناهضته للسياسات أحادية الجانب معتبرا اياها أنها تستهدف السلام والأمن القومي، اذا لقاء كري وظريف لا يعتبر تخطّي عن القانون لكن ترامب يسعى ان يصور هذه اللقاءات كمخالفة للدستور واكثر من ذلك طالب بأن يتم استدعاء جون كري للقضاء رغم ان كري يؤكد ان هذه اللقاءت تندرج في اطار السلام والأمن القومي وهذه اللقاءت أضعفت موقف أمريكا أمام إيران واثبتت ان الرئيس ترامب قضى على الدبلوماسية بالكامل ويتخوف من ان تؤدي هذه الهزيمة الدبلوماسية الى إضعاف الولايات المتحدة.

وأعرب فلاحت بيشه ان المحللين السياسيين يعتقدون ان ترامب يهدف من وراء الضغوط التي يمارسها ضد إيران إلى اجراء مفاوضات معها لكنه لا يعلم ان إيران في المفاوضات القليلة جدا التي قبلت بإجرائها قد دخلت من منطلق قوة وقد حصلت على الامتيازات التي كانت تطمح اليها.

وأکد بان للسياسة وجهان؛ الحرب والدبلوماسية، وأمريكا تعلم جيدا انها لا تستطيع ان تدير حربا ضد إيران، وهناك وثيقة للامن القومي الأمريكي للربع الأول من الألفية الأولى تؤكد على عدم خوض الولايات المتحدة اي حرب دون ان تكون واثقة من انها هي التي ستحدد نهاية هذه الحرب.

وأضاف: (اذا الأمريكيون لا يستطيعون ان يتدخلوا في حرب ضد إيران كما انهم أوصلوا الدبلوماسية الى طريق مسدودة وادارة ترامب هي السبب في ذلك وترامب لا يريد لأحد ان يقوم بمفاوضات مع إيران ما عدا شخصه هو، لكنه لا يعرف لغة المفاوضات).