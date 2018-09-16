أعلن وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستانية، غلام سرورخان، عن رغبة بلاده بإستكمال مشروع توريد الغاز الطبيعي من ايران عبر أنبوب بري، مؤكداً ان حل مشكلة الطاقة من أولويات حكومة رئيس الوزراء الجديد عمران خان.

وأوضح سرورخان، في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن موضوع توريد الغاز الايراني يعتريه تحديات يتعين معالجتها. وبيّن أنه خلال زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اسلام آباد تم مناقشة موضوع تسعيرة توريد الغاز (المرتفعة)، حيث طمأن الجانب الباكستاني بإعادة النظر في التسعيرة التصديرية.

ولفت سرورخان الى أن معالجة المعضلات الاقتصادية في باكستان ترتبط عملياً بحل نقص الطاقة سيما الغاز والكهرباء، إذ إن فرص العمل تستوجب توفير الغاز للمصانع. وأكد أن باكستان لن تخضع لضغوطات الحظر الأميركي، واذا توصلت لإتفاق ستستورد الغاز من ايران من أجل مصالح اسلام آباد.

وأشار وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني الى أن بإمكان بلاده تصدير السلع لإيران مقابل توريد الغاز، وذلك بهدف تقويض أثر (العقوبات)؛ مبيناً أن حكومة عمران خان تسعى لاتخاذ خطوات عملية ومؤثرة في التعاون الشامل مع ايران.

يذكر أن طهران واسلام آباد قد وقعتا في عام 2010 إتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي الايراني عبر أنبوب الى الحدود الباكستانية بمسافة 1000 كم، وقد أتمت ايران عملية مد الأنبوب في أراضيها، في المقابل تنتظر إكمال باكستان مد أنبوب بنحو 700 كم ينتهي بميناء نواب شاه (جنوب باكستان).