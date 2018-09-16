وانتفض السد بعد التأخر بهدف الشهر الماضي وسجل ثلاثة أهداف في أقل من 15 دقيقة بالشوط الثاني مستفيدا من ثنائية الهداف الجزائري بغداد بونجاح لينتصر 3-1 في طهران.



ورغم أن السد فاز بكل مبارياته السابقة على أرضه في دوري الأبطال، إلا أن محمد غلام المدير الرياضي لبطل آسيا 2011 حذر لاعبيه من الاستهانة بالمنافس الإيراني.



وقال غلام لموقع النادي: "الفوز على الاستقلال في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1 لم يحسم التأهل بعد إلى قبل نهائي المسابقة".



وتابع: "الجهاز الفني والإداري أبلغ لاعبي الفريق عقب الفوز أن الفريق لم يحسم تأهله بعد رغم أهمية الانتصار الذي حققه خارج ملعبه، وأن المنافس لن يكون سهلا بالمرة في مباراة الإياب وأن خسارته على أرضه لا تعكس مستواه الحقيقي".



ويسير السد بخطى ثابتة هذا الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزفالدو فيريرا وحقق ثلاثة انتصارات كبيرة في أول أربع جولات بدوري النجوم، وسجل 21 هدفا ولا يتأخر سوى بنقطة واحدة عن القمة ويتبقى له مباراة مؤجلة.



ومن المنتظر أن يعتمد فيريرا مجددا على نفس العناصر الأساسية بوجود تشافي هيرنانديز، قائد برشلونة السابق في خط الوسط، وإلى جانبه مواطنه الإسباني جابي بينما سيقود المتألق بونجاح خط الهجوم.



وقال غلام: "لا أحد يمكن أن يتوقع ما سيحدث في لقاء الإياب وخصوصا في الدقائق الأولى وقد نقبل هدفا مبكرا يبعثر كل الأوراق ويعيد توزيع حظوظ الفريقين في التأهل للدور قبل النهائي لذلك حذرنا اللاعبين من إمكانية حدوث سيناريوهات متعددة".



وإذا تجنب السد المفاجأة فإنه سيخوض مباراتي قبل النهائي في قطر إذا واصل غريمه المحلي الدحيل نتائجه الإيجابية في البطولة.

يذكر أن مباراة الفريقين للإياب ستجري غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت طهران على معلب نادي السد القطري.