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رقم الخبر: 232605 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 16:55 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 305 أطنان من الروبيان الإيراني المستزرع إلى قطر

تصدير 305 أطنان من الروبيان الإيراني المستزرع إلى قطر

أعلن رئيس شبكة البيطريين في مدينة دير (بمحافظة بوشهر) عن صادرات 305 أطنان من الروبيان المستزرع الى قطر من رصيف ميناء دير التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار إسماعيل محمودي، على هامش زيارة النائب البرلماني عن جنوب بوشهر الى مدينة دير صباح أمس الأحد، الى صادرات الروبيان المستزرع الى قطر؛ موضحاً ان حمولة الروبيان التي يصل وزنها الى ۹ أطنان تم تحصيلها من مزارع تربية الروبيان، حيث قامت شبكة البيطريين بإصدار الشهادة الصحية لها بعد أخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة. وأضاف: في السنوات الأخيرة نشهد زيادة في تصدير أنواع مختلفة من المنتجات السمكية من ميناء دير إلى مختلف دول جنوب شرق آسيا والخليج الفارسي.

وقال مدير الشبكة البيطريين في مدينة دير: ان ايران صدّرت أكثر من 305 أطنان من الروبيان المستزرع الطازج الى قطر من رصيف ميناء دير التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

 
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