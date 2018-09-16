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رقم الخبر: 232603 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 16:54 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول إيراني: "أوبك" فقدت الكثير من مصداقيتها

مسؤول إيراني: "أوبك" فقدت الكثير من مصداقيتها

أعلن محافظ إيران لدى (أوبك)، حسين كاظم بور أردبيلي، أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لم تعد تتمتع بكثير من المصداقية بعد أن حولها بعض الدول إلى (أداة بيد الولايات المتحدة).

وقال كاظم بور أردبيلي، في تصريح لوكالة أنباء (شانا) التابعة لوزارة النفط الإيرانية: إن (السعودية والإمارات تحوّلان أوبك إلى منظمة لم تعد تتمتع بكثير من المصداقية). وأشار إلى (فقدان أوبك طابعها التنظيمي وتحولها إلى منتدى).

وفي خطوة عارضتها إيران بشدة، وافقت (أوبك) ودول منتجة أخرى بينها روسيا في حزيران/ يونيو، على زيادة إنتاج النفط الخام بنحو مليون برميل يومياً، في توجه يعاكس سياسة تخفيض الإنتاج التي انتهجتها المنظمة في السنوات الأخيرة وساهمت في تصريف فائض الإنتاج ورفع الأسعار.

وصرح كاظم بور أردبيلي لرويترز، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في إيقاف صادرات بلاده النفطية تماماً لأن السوق تعاني شحاً في المعروض بالفعل ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص.

 

 
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