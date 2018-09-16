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رقم الخبر: 232602 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 16:53 الاقسام: اقتصاد  
رجال الأعمال البوسنيون يرحبون بالتعاون مع إيران
مسؤول إقتصادي في البوسنة والهرسك:

رجال الأعمال البوسنيون يرحبون بالتعاون مع إيران

أعلن رئيس غرفة تجارة مدينة بيهاتش بكانتون يونا-سانا في البوسنة والهرسك نيهاد شوشنيار، خلال لقائه السفير الإيراني لدى سراييفو محمود حيدري، أعلن عن استعداد وترحيب التجار البوسنيين لتعزيز التعاون الإقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال اللقاء الذي جرى مساء السبت على هامش معرض (الكفاءات الإقتصادية لمدينة بيهاتش)، رحب شوشنيار بتعزيز التعاون الإقتصادي بين كانتون يونا-سانا ومختلف المحافظات الإيرانية، مؤكداً ان الشركات ورجال الأعمال البوسنيين أعربوا عن ترحيبهم وحرصهم على تعزيز التعاون الإقتصادي مع الشركات الإيرانية. كما عبر عن أمله في مشاركة المنتجين البوسنيين في المعارض التجارية الإيرانية؛ مضيفاً: ان ايران تتمتع باقتصاد قوي ومستقر وفرص جيدة للتعاون.

من جانبه، قال السفير الإيراني في سراييفو: ان إيران لديها الكثير من المجالات للتعاون بما في ذلك المجال الإقتصادي وان الشركات الإيرانية راغبة في تصدير منتجاتها الى البوسنة والهرسك وترحب بتعزيز التعاون مع نظيراتها في البوسنة.

كما أشار حيدري الى إقامة بعض المعارض الإقتصادية في إيران، قائلاً: في غضون الأشهر المقبلة ستقام معارض للكفاءات الصناعية الإيرانية ومعرض للنقل ومعرض لمنتجات الشركات القائمة على المعرفة ومعرض للأدوية والمعدات الطبية الإيرانية، معرباً عن أمله بان تشارك الشركات البوسنية في هذه المعارض.

 

 
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