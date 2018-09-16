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رقم الخبر: 232600 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 16:51 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 1ر3 مليون طن منتجات فولاذية إيرانية خلال 5 أشهر

تصدير 1ر3 مليون طن منتجات فولاذية إيرانية خلال 5 أشهر

شهدت الصادرات الايرانية نمواً في مجال تصدير الفولاذ بنسبة 5 بالمائة من مارس حتى يوليو 2018 أي بزنة 3 ملايين و107 آلاف و171 طناً.

وقامت تسعة مصانع إنتاج الفولاذ في ايران بتصدير هذه الكمية وهي مصنع مباركة في محافظة إصفهان ومصنع هرمزغان ومصنع صبا ومصنع صهر الحديد الواقع في محافظة اصفهان ومصانع صهر الحديد في محافظة آذربايجان ومحافظة خراسان ومصنع الفولاذ الخليط ومصنع فولاذ محافظة خوزستان ومصنع فولاذ أوكسين ومصنع كاوة. وتصدّر مصنع خوزستان لإنتاج الفولاذ قائمة التصدير الايراني خلال الفترة من مارس حتى يوليو 2018.

وبصفة عامة تجاوزت نسبة تصدير ايران للفولاذ ابتداء من 21 مارس 2017 حتى 21 مارس هذا العام 9 ملايين طن، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة 11 مليون طن. وتحتل ايران حالياً المرتبة 13 بين 65 دولة مصدرة للفولاذ في العالم. وبناء على الخطة العشرينية، من المتوقع أن تبلغ ايران المركز السابع عالمياً في إنتاج الفولاذ بإنتاج 55 مليون طن.

 

 
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