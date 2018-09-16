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رقم الخبر: 232599 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 16:50 الاقسام: اقتصاد  
۳۰۰ ألف هکتار من الأراضي الزراعية في البلاد تجهّز بشبكة إرواء حديثة سنوياً

۳۰۰ ألف هکتار من الأراضي الزراعية في البلاد تجهّز بشبكة إرواء حديثة سنوياً

قال مساعد وزير الجهاد الزراعي في شؤون المياه والتربة: إنه وفق خطة الوزارة يتم تحديث شبكة الإرواء لنحو 300 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمزارع في البلاد.

وقال علي مراد أكبري، في تصريح أدلى به يوم السبت، على هامش تفقده لمشروع زراعي في سهول أرومية (شمال غرب ايران): انه خلال العام الماضي تم تركيب شبكات إرواء حديثة في 180 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتحويلها من الإرواء التقليدي، كما تم تزويد شبكات الإرواء لأكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بمعدات حديثة في أرجاء البلاد في مرحلة لاحقة.

وأضاف أكبري: ان مشاريع إرواء كبرى تنفذ حالياً في العام الجاري وتضم 550 ألف هكتار في محافظتي خوزستان وايلام، و227 ألف هكتار في غرب وشمال غرب البلاد، كما ينفذ مشروع لتحديث شبكة الإرواء في 46 ألف هكتار في زابل بجنوب شرق ايران. وتابع: ان 60 ألف هكتار من الأراضي الزراعية سيتم تحديث شبكة الإرواء فيها، كما ينفذ هذا المشروع على أكثر من 130 ألف هكتار حالياً خلال العام الجاري. ولفت الى أن إنتاجية شبكات الإرواء في البلاد قد ارتفعت من 39 إلى 44 بالمئة خلال العام الماضي.

 

 
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