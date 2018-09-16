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رقم الخبر: 232598 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 16:49 الاقسام: اقتصاد  
سنوياً.. إيران تصدّر 750 مليون دولار من الحلويات إلى 66 بلداً

سنوياً.. إيران تصدّر 750 مليون دولار من الحلويات إلى 66 بلداً

بلغت صادرات ايران من الحلويات والشوكولاتة 750 مليون دولار تصدر الى 66 بلداً في العالم.

وافتتح يوم السبت بطهران معرض الحلويات والشوكولاتة ويستمر لمدة أربعة أيام وتشارك فيه 420 شركة محلية و18 شركة أجنبية، ويتضمن ثلاثة أقسام هي منتجات الحلويات والشوكولاتة، والمواد الأولية، والآلات والمكائن.

ويعد هذا المعرض ثاني معرض تخصصي في الحلويات والشوكولاتة في العالم والذي يقام سنوياً في مدينة كولن الألمانية تحت مسمى (ISM). واستناداً الى بيانات وزارة الصناعة الايرانية، فانه يتم سنوياً إنتاج 4ر2 مليون طن من أنواع الحلويات والشوكولاتة، يتم إستهلاك قرابة 6ر1 مليون طن داخل البلاد ويصدر الباقي الى الخارج.

وأوضح أمين إتحاد منتجي الحلويات والشوكولاتة، على هامش افتتاح المعرض، ان صادرات ايران من الحلويات والشوكولاتة بلغت 750 مليون دولار سنوياً تصدر الى 66 بلداً في العالم، من بينها روسيا واليابان والولايات المتحدة بعد أن حازت على شهادة المعايير الأوروبية ومنظمة الغذاء والأدوية الأميركية، لافتاً الى أنه اذا توفرت الظروف المناسبة فان حجم الصادرات سيبلغ 5ر1 مليار دولار.

 
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