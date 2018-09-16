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|رقم الخبر: 232596
|تاريخ النشر: أيلول 16, 2018
|الوقت: 16:48
|الاقسام: اقتصاد
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شركة إيرانية تجدد أسطول النقل البري بنحو 2230 شاحنة
سلّمت شركة (ماموت) الايرانية لصناعة واستيراد الشاحنات، أمس الأحد، واقع 2229 شاحنة لمتقدمين، وذلك في إطار خطة لتحديث أسطول النقل البري في البلاد.
حضر مراسم التسليم المدير التنفيذي لشركة (ماموت) ورئيس المنظمة الوطنية للمعايير ومسؤولو وزارة الصناعة والتجارة ورؤساء اللجنتين الصناعية والطاقة بالبرلمان الايراني. ويأتي ذلك في إطار خطة لوزارة النفط الايرانية لاستبدال 65 ألف شاحنة متهالكة بحمولة 10 أطنان وبعمر يتخطى 35 سنة، بهدف رفع مستوى المردودية وترقية الشحن والنقل البري وخفض استهلاك الوقود والملوثات البيئية.
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