شركة إيرانية تجدد أسطول النقل البري بنحو 2230 شاحنة سلّمت شركة (ماموت) الايرانية لصناعة واستيراد الشاحنات، أمس الأحد، واقع 2229 شاحنة لمتقدمين، وذلك في إطار خطة لتحديث أسطول النقل البري في البلاد.