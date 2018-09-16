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رقم الخبر: 232595 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 16:47 الاقسام: دوليات  
إدارة ترامب تنوي استخدام نظام إنذار لتحذير العامة

إدارة ترامب تنوي استخدام نظام إنذار لتحذير العامة

قالت الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ إن إدارة ترامب ستبعث رسائل على الهواتف المحمولة للأمريكيين لاختبار نظام إنذار سابق لم يستخدم من قبل يهدف إلى تحذير العامة في حالات الطوارئ الوطنية.

وقالت الوكالة في بيان: إن الرسائل ستحمل عنوان إنذار رئاسي.

وسيكون نص الرسالة التي من المقرر إرسالها الساعة 2:18 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس هذا اختبار لنظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني. ليست هناك حاجة للقيام بأي إجراء.

ويجرى الاختبار لضمان أن نظام الإنذار سيعمل في حالة الطوارئ الوطنية. ولن يكون بمقدور مستخدمي الهواتف المحمولة اختيار عدم تلقيهم الرسائل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وقع قانونا في 2016 يطلب من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ صنع نظام يمكن الرئيس من إرسال إنذارات على الهواتف المحمولة فيما يتعلق بطوارئ السلامة العامة.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إن الإنذارات ستستخدم في حالة الطوارئ الوطنية فقط. وسيكون الرئيس هو المسؤول الوحيد عن تحديد متى يتم إرسال إنذارات على المستوى الوطني.

وسترسل الإدارة تجربة للإنذار عبر الإذاعة والتلفزيون بعد دقيقتين من إرسال الإنذار على الهواتف المحمولة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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