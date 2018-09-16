نفت سلطات الجمارك الإيرانية تعليق ومنع الصادرات الإيرانية إلى أفغانستان، معلنة إن القيود المفروضة على تصدير السلع إلى أفغانستان تقتصر على الحدود الجنوبية لجنوب محافظة خراسان (شمال شرق البلاد).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام لغرفة التجارة الايرانية الأفغانية مظفر علي خاني، في تصريح أدلى به صباح أمس الأحد، بأنه لم تقم أية جهة بمنع تصدير المشتقات النفطية الايرانية والإسمنت والحديد الايراني، إلا عبر معبر (فرّاه) الحدودي، وإن تصدير هذه السلع عبر المعابر الحدودية الأخرى مع أفغانستان مازال مستمراً.

كما نفى علي خاني نبأ منع تصدير المشتقات النفطية الايرانية والإسمنت والحديد الايراني والسيراميك والبلاط الى أفغانستان، وقال: إن هذا المنع لم يتم إلا عبر معبر (فرّاه) الحدودي (في محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران) ولا علاقة له بالحظر الأمريكي والقضية جلها تعود الى مشاكل جمركية وعدم وجود منظومة إتصالات موحدة مع باقي الجمارك الأفغانية في هذا المعبر.

وشدد علي خاني على أن السفير الايراني في كابول والملحق التجاري يتابعان الموضوع ويجريان مفاوضات مع الجانب الأفغاني وسيتم تصدير هذه السلع عبر معبري (نيمروز) و(دوغارون) حتى الإنتهاء من الإجراءات المعهودة.

وقد تم تصدير 5ر2 مليار دولار من السلع الايرانية الى أفغانستان من 21 مارس 2017 حتى 21 مارس هذا العام وقام الجانب الأفغاني بتصدير سلع بقيمه 20 مليون دولار الى ايران مع وجود إحصائيات عن تصدير 500 مليون دولار سلع أخرى ايرانية عبر طرق غير رسمية.