تنظيف أنف الطفل من المهام المفيدة جدل لكل أم، وتقول الدكتور نهال أحمد أخصائية أمراض الأطفال أن تنظيف أنف الطفل الصغير وبرغم أن بعض الأمهات تخاف القيام به، إلا أنه أمر سهل من خلال بخاخات الرذاذ لمياه البحر النقية التي تنظف الأنف دون عناء أو مشكلة، أما عن فوائد هذا الأمر فتوضحه وتؤكده مشيرة إلى أن تنظيف الأنف مفيد للتخلص دون شك من البقايا وإفرازات المخاط الذي يترسب بها.

وتابعت الدكتور نهال، حديثها مؤكدة على أن هذا التنظيف الدائم باستخدام محلول الملح أو بخاخات مياه البحر، شريطة أن تتعلم الأم من طبيب الطفل كيفية إجرائها، أمر مفيد جدا يقي الطفل من كثير من المشكلات الصحية والأمراض المتوقعة ومنها:

-يقي صدر الطفل من تراكم الإفرازات وبالتالي يقي بعض الأطفال من مشكلات الصدر.

-يقي من انسداد أنف الطفل ويوفر له تنفس مريح.

- يعجل بالتخلص من نزلات البرد والأنفلونزا ويحسن من حالة جيوب الأنفية لدى الأطفال.

- يساعد على التخلص من جفاف الفم الناتج عن التنفس من الفم الذي يلجأ إليه بعض الأطفال بعد انسداد أنوفهم.