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رقم الخبر: 232588 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 15:09 الاقسام: محليات  
آخر دفعه من الحجاج الإيرانيين يعودون الى البلاد

آخر دفعه من الحجاج الإيرانيين يعودون الى البلاد

وصلت طائرة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقل اخر مجموعه من الحجاج الايرانيين الى مطار الإمام الخميني (رض) الدولي صباح اليوم الأحد ليبلغ بذلك عدد الحجاج العائدين الى الوطن 85ألفا و700 شخص.

وحسبما أفادت المنظمة الوطنية للطيران المدني، تمت إجراءات عودة الحجاج الإيرانيين عبر إجراء 316 رحلة جوية، 185 رحلة منها أجريت من قبل المنظمة الإيرانية للطيران المدني و131 رحلة أجريت عبر الخطوط الجوية السعوديةوبلغ إجمالي عدد رحلات الإياب والذهاب للحجاج الإيرانيين 631 رحلة.

وكانت قد بدأت عمليات نقل الحجاج الإيرانيين من ايران منذ 18 تموز/يوليو (الموافق 4 ذي القعدة) وانتهت في 18 آب/أغسطس (6 ذي الحجة) عبر 315 رحلة من 19 مطارا دوليا في مختلف المحافظات الإيرانية، فيما بدأت عمليات عودة الحجاج منذ 28 أغسطس لتنتهي صباح اليوم الأحد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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