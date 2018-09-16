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رقم الخبر: 232585 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 15:06 الاقسام: محليات  
تعزيز أمن السفارة الايرانيه في باريس
السفارة الفرنسية في طهران:

تعزيز أمن السفارة الايرانيه في باريس

أعلنت السفارة الفرنسيه في طهران اليوم الأحد رداً على الإعتداء الأخير على مبنى السفارة الايرانية في باريس عن إتخاذ إجراءات أمنية فرنسيه لتعزيز حماية السفارة الايرانية وذلك نظراً الى مسؤولية الحكومة الفرنسيه تجاه البعثات الأجنبية.

وكتبت السفارة الفرنسية في طهران في حسابها الرسمي على موقع تويتر: في اعقاب الأحداث التي تعرضت لها السفارة الايرانية في باريس يوم الجمعة 14ايلول/سبتمبر أكّدت قيادة الشرطة في باريس أنها تدخلت على الفور بعد حادث الاعتداء على السفارة حيث أنها قامت باستجواب 12 شخصاً ممن اجتمعوا أمام السفارة.

وكان بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد قال أمس السبت: إنّ هذا الإعتداء قد وقع عصر الجمعة حيث عمد عدد من المناوئين لايران الى الإعتداء على السفارة الايرانية في باريس وإلحاق الضرر بمبنى السفارة لكنهم لم ينجحوا في إقتحام السفارة الا انهم رموا بأشياء كانت بحوزتهم داخل المبنى.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن أسفه لعدم تواجد قوات الأمن الفرنسية خلال وقوع الحادث في الوقت المناسب مؤكداً على أنّ ايران تتابع حالياً تفاصيل ما جرى هناك وسبب عدم وصول قوات الأمن الفرنسية في الوقت الذي كان عليهم أن يصلوا فيه.

وتابع قاسمي أمس قائلاً: بعد مرور فترة من الإعتداء حضرت قوات الأمن الفرنسية وتم اعتقال عدد من العناصر التي هاجمت المبنى مطالباً بمحاكمتهم وتطبيق العقوبة ضدهم وإعلان السلطات الفرنسية نتائج تحقيقاتها.

وكان قاسمي قد أكّد بأنّ الحفاظ على المقار الدبلوماسية مسؤولية تقع على عاتق البلد المستضيف.

 

 
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