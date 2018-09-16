وتجري هاتان المباراتان عصريوم الاثنين الاولى على ملعب ازادي في طهران والثانية في الدوحة، حيث يكون طرفا المباراة الاولى والتي تجري في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت طهران برسبوليس والدحيل الذي فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سيسعى في طهران للمحافظة عليه حتى يتأهل الى الدور الاخر من البطولة، أما المباراة الثانية فهي بين استقلال ومضيفه السد القطري الذي هزمه بثلاثة اهداف لهدف في مباراة الذهاب.

وطبقاً لقرار اللجنة التحكيمية في الاتحاد الاسيوي بكرة القدم فسيقود المباراة التي ستجري في طهران طاقم تحكيم من اوزبكستان يقوده (روشن ايرماتوف)، بينما سيقود المباراة الثانية التي ستجري في الدوحة طاقم تحكيم من سنغافورة يقوده (محمد تقي بن جهاري).