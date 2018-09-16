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رقم الخبر: 232578 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 14:45 الاقسام: رياضة  
روسيا تواصل احتكارها بطولة العالم للجمباز

روسيا تواصل احتكارها بطولة العالم للجمباز

توّجت الروسية دينا أفيرينا صاحبة الـ20 ربيعا بذهبية مسابقة التمارين المتنوعة، وذلك ضمن فعاليات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي التي تستضيفها العاصمة البلغارية صوفيا.

وجاءت أفيرينا في المركز الأول بعد ختام مسابقة التمارين المتنوعة (الطوق والصولجان والكرة والشريط) برصيد 81.450 نقطة، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية لممثلة الكيان الصهيوني لينا أشرم التي حصلت على 79.700 نقطة، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الروسية ألكسندرا سالداتوفا بعد جمعها 79.175 نقطة.

وهذه هي الميدالية الذهبية السادسة لروسيا في البطولة، والخامسة لأفيرينا بعد تتويجها في وقت سابق بذهبيات مسابقات الطوق والكرة والصولجان، بالإضافة لذهبية الفرق مع المنتخب الروسي، فيما أضافت سالداتوفا ذهبية مسابقة الشريط لروسيا أيضا.

وتستضيف العاصمة البلغارية بطولة العالم للجمباز في الفترة بين 10 و16 سبتمبر الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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