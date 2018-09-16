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رقم الخبر: 232577 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 14:45 الاقسام: رياضة  
الديناصور البافاري يعمق جراح ضيفه باير ليفركوزن
ضمن الجولة الرابعة للدوري الالماني

الديناصور البافاري يعمق جراح ضيفه باير ليفركوزن

حول فريق بايرن ميونيخ تأخره إلى فوز على ضيفه باير ليفركوزن، في اللقاء الذي جمعهما السبت في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وضع المدافع البرازيلي ويندل ناسيمينتو بورجيس الضيوف في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة السادسة من البداية، من ضربة جزاء. ورد العملاق البافاري بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، الفرنسي كورينتين توليسو، والهولندي آريين روبن، والكولومبي جيمس رودريغيز، في الدقائق الـ (10، 19، 89) على الترتيب.

وواصل بايرن ميونيخ بذلك سلسلة انتصاراته ليحقق فوزه الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة البوندسليغا، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

في المقابل مني باير ليفركوزن بالهزيمة الرابعة على التوالي أيضا ويقبع في قاع الدوري.

فولفسبورج 2 – هيرتابرلين 2

ماينز 2 – اوجسبورج 1

دوسلدورف 2 – هوفنهايم 1

لايبزيج 3 – هانوفر 2

مونشنغلادباخ 2 – شالكه 1

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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